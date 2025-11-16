Předplatné

Plzeň zvládla podpis muže, o kterého (by) byl zájem. Zůstává do roku 2028

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Bez cesty do zámoří nebude nominace na ZOH fér. Blümel je víc než Flek, tvrdí Duda • Zdroj: isport.cz
Brankář Plzně Nick Malík
Plzeňský gólman Nick Malík čelí pokusu Tomáše Zohorny z Komety Brno
Brankář Plzně Nick Malík v akci proti Pardubicím
Plzeňský brankář Nick Malík gratuluje Dominiku Furchovi k postupu
Boleslavský Filip Pyrochta střílí na brankáře Plzně Nicka Malíka
Plzeňský gólman Nick Malík vychytal proti Vítkovicím čisté konto
9
Fotogalerie
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Před sezonou to nebylo žádné tajemství. „Nick Malík bude naši jedničkou,“ prohlašoval už při zahájení letní přípravy plzeňský trenér Josef Jandač. Mladík v kleci se mu osvědčil už v předchozím ročníku, na své vyvedené výkony letos opět navazuje a v neděli proti Spartě nastoupil k 17. utkání současné základní části, ale po první třetině (1:3) střídal. Ještě předtím domácí oznámili, že Malík s týmem zůstane až do roku 2028. Podepsal novou smlouvu.

Plzeňští na ohlášení žhavé novinky lákali už před úvodním vhazováním prostřednictvím profilů na sociálních sítích. Na základě krátkého videa s tmavou siluetou někteří fanoušci správně tipovali, že si Škoda pojistila oporu mezi tyčemi. To se pak potvrdilo během partie se Spartou, která však Malíkovi nevyšla.

Před jejím startem byl z hlediska statistik druhým nejlepším gólmanem extraligy. S fantastickou úspěšností 93,1 % zaostával pouze za třineckým Markem Mazancem. Průměr obdržených branek v hodnotě 1,63 měl ovšem lepší plzeňský borec.

Rodákovi z amerického Raleigh měla po této sezoně vypršet smlouva, kterou nyní se Západočechy prodloužil o další dva roky. V 23 letech patří stále k atraktivním nadějím i směrem do zámořských soutěží, kam od návratu do extraligy v loňském roce také myšlenkami směřoval. Před třemi lety si ho v pátém kole draftu vybrala Tampa Bay. Nyní má Malík nicméně jistotu evropského angažmá a může s větším klidem čekat, zda se neozve slavná NHL.

Syn bývalého vynikajícího obránce Marka Malíka mohl být atraktivní volbou i pro movitější extraligové kluby. Rozhodl se ovšem pokračovat v místě, kde se mu tolik daří, přestože pozvánku do reprezentace mu vynikající představení zatím nevynesla.

Sledujte on-lineLIVE
34

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec211231565:4943
2Mountfield211040757:4438
3Sparta2410311067:5937
4Plzeň211023647:3937
5Liberec231104859:5637
6Pardubice211022765:5036
7Brno211013758:5635
8Vítkovice23932963:6235
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2310111151:5933
11K. Vary21912954:5631
12M. Boleslav227211245:5426
13Kladno226241052:6826
14Litvínov223211636:7014
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů