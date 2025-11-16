Plzeň zvládla podpis muže, o kterého (by) byl zájem. Zůstává do roku 2028
Před sezonou to nebylo žádné tajemství. „Nick Malík bude naši jedničkou,“ prohlašoval už při zahájení letní přípravy plzeňský trenér Josef Jandač. Mladík v kleci se mu osvědčil už v předchozím ročníku, na své vyvedené výkony letos opět navazuje a v neděli proti Spartě nastoupil k 17. utkání současné základní části, ale po první třetině (1:3) střídal. Ještě předtím domácí oznámili, že Malík s týmem zůstane až do roku 2028. Podepsal novou smlouvu.
Plzeňští na ohlášení žhavé novinky lákali už před úvodním vhazováním prostřednictvím profilů na sociálních sítích. Na základě krátkého videa s tmavou siluetou někteří fanoušci správně tipovali, že si Škoda pojistila oporu mezi tyčemi. To se pak potvrdilo během partie se Spartou, která však Malíkovi nevyšla.
Před jejím startem byl z hlediska statistik druhým nejlepším gólmanem extraligy. S fantastickou úspěšností 93,1 % zaostával pouze za třineckým Markem Mazancem. Průměr obdržených branek v hodnotě 1,63 měl ovšem lepší plzeňský borec.
Rodákovi z amerického Raleigh měla po této sezoně vypršet smlouva, kterou nyní se Západočechy prodloužil o další dva roky. V 23 letech patří stále k atraktivním nadějím i směrem do zámořských soutěží, kam od návratu do extraligy v loňském roce také myšlenkami směřoval. Před třemi lety si ho v pátém kole draftu vybrala Tampa Bay. Nyní má Malík nicméně jistotu evropského angažmá a může s větším klidem čekat, zda se neozve slavná NHL.
Syn bývalého vynikajícího obránce Marka Malíka mohl být atraktivní volbou i pro movitější extraligové kluby. Rozhodl se ovšem pokračovat v místě, kde se mu tolik daří, přestože pozvánku do reprezentace mu vynikající představení zatím nevynesla.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|12
|3
|1
|5
|65:49
|43
|2
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|3
Sparta
|24
|10
|3
|1
|10
|67:59
|37
|4
Plzeň
|21
|10
|2
|3
|6
|47:39
|37
|5
Liberec
|23
|11
|0
|4
|8
|59:56
|37
|6
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|21
|9
|1
|2
|9
|54:56
|31
|12
M. Boleslav
|22
|7
|2
|1
|12
|45:54
|26
|13
Kladno
|22
|6
|2
|4
|10
|52:68
|26
|14
Litvínov
|22
|3
|2
|1
|16
|36:70
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž