Talent Mrtka nakoukl do AHL, teď pokračuje v juniorce: Prostě to musím řezat
Byl nejvýše zvoleným Čechem posledního draftu NHL. Zaujal v hlavním kempu, vyzkoušel si tempo farmářské AHL, ale pak Radima Mrtku (18) organizace Buffalo Sabres přece jen poslala do juniorky. Ve WHL se vrátil k Seattle Thunderbirds, kde v předchozí sezoně podnikl výšlap k devátému místu ve výběru nejtalentovanějších mladíků. „Bral jsem návrat jako hotovou věc. Dostanu prostor na rozvoj,“ popisuje talent v pořadu NHL Insider z produkce podcastu Zimák.
Z nadaného hokejisty je cenný artikl Sabres, který by měl v dalších letech potvrdit nálepku, jakou mu scouti dali. Žádná jednoduchá práce. Jenže Radim Mrtka je mentálně odolný, v hlavě dobře nastavený. Třinec mu v tomto směru dal cennou lekci. I o tom v podcastu mluví. NHL se musí ukázat jako druhý nejlépe umístěný bek letošního draftu.
Jak se vám s tím vůbec žije?
„Je to super. Nemyslím si, že by mi to nějak změnilo život. Snažím se být stejný, jaký jsem byl předtím. Není to tak, že bych na pozici v draftu každý den myslel.“
Máte za sebou nováčkovský, rozvojový i tréninkový kemp, který probíhá s hlavním týmem. Už na něm jste se dozvěděl, kde bude v této sezoně vaše pozice?
„Myslím, že komunikace celkově moc neprobíhá, nikdo z nás nic nevěděl. Opravdu mi neřekli nic. Až když jsem v posledním přáteláku sdělil, že mi není dobře a hrát nebudu, tak si mě zavolali s tím, že mě pošlou dolů, dají mi nějaké zápasy a den po dni se uvidí, jak dlouho v AHL budu. Nic speciálního. Člověk nemá jistotu, ze dne na den se může stát cokoliv.“
Co jste se o sobě v hlavním kempu dozvěděl?
„Přišla na mě chvála od hlavního trenéra Ruffa, za což jsem byl rád. Ani mi neřekl nic, co bych měl zlepšit, prý se mu líbí detaily mojí hry. Ale to bylo tak všechno. Žádný jiný feedback jsem ani nedostal.“