NHL ONLINE: Ottawa hostí Washington. Do akce jde také Utah, Dobeš chytá proti Carolině

Český brankář Montreal Canadiens Jakub Dobeš
Český brankář Montreal Canadiens Jakub DobešZdroj: Profimedia.cz
Český gólman Jakub Dobeš vychytal výhru proti Edmontonu
Český gólman Jakub Dobeš vychytal výhru proti Edmontonu
Český gólman Jakub Dobeš vychytal výhru proti Edmontonu
Jakub Dobeš v utkání proti Chicagu
Jakub Dobeš v utkání proti Chicagu
Hokejisté Dallasu řádili v Anaheimu
Zámořská NHL začíná na Nový rok pro evropské fanoušky v příhodném čase, už od 19.00 Ottawa vyzve Washington a o dvě hodiny později Islanders přivítají na domácím ledě Utah. Po půlnoci se pak hraje dalších šest zápasů, do akce půjde Montreal s Jakubem Dobešem v brance nebo Dallas s Radkem Faksou. ONLINE přenosy ze všech duelů sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3436703951
2.Connor McDavidEdmonton244670412
3.Macklin CelebriniSan Jose2240624013
4.Leon DraisaitlEdmonton203757416
5.Mikko RantanenDallas153954390
6.Martin NečasColorado1932513940
7.Nikita KučerovTampa1833513614
8.Matt BoldyMinnesota2522474116
9.Kirill KaprizovMinnesota232447415
10.Jason RobertsonDallas2323464014

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina39159312130:11551
2Detroit41177314127:13051
3Tampa39185313130:10449
4Islanders40157414114:11048
5Montreal39138612130:13148
6Washington40192514130:11447
7Flyers39137712119:11447
8Buffalo39156414124:12146
9Florida39183315126:12445
10Boston41156218130:13444
11Devils40147217109:12044
12Pittsburgh38152912122:12343
13Rangers42127518109:11643
14Toronto39144615128:12942
15Ottawa38135515125:12441
16Columbus39107616118:13140
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3927372159:8867
    2Dallas4021478140:10957
    3Minnesota41177710129:10855
    4Edmonton41155615137:13846
    5Vegas381341110119:11945
    6Anaheim40138316137:14145
    7San Jose40119317124:13943
    8Kings3811591399:10241
    9Calgary40144418108:11740
    10Nashville39135417113:12940
    11Utah40135319119:11639
    12Seattle Kraken3711571495:11139
    13St. Louis41150818101:14338
    14Chicago39122718108:12735
    15Vancouver39106320112:13635
    16Winnipeg38132419108:11634

