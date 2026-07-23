ZIMÁK s Ajvnem Ivanem: V Česku nevidím budoucnost. Věděl jsem, že budu hrát NHL
Do Zimáku tentokrát přijal pozvání Ivan Ivan. Mladý, třiadvacetiletý muž s obrovsky inspirativním příběhem. V Česku odjakživa přehlížený útočník si tvrdošíjnou prací a bez výběru v draftu NHL proklestil cestu do nejlepší světové ligy. Což je unikátní. Navíc v nadupaném Coloradu. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Teď však přepřahá na jinou kolej, tu bostonskou. Během hodinového podcastu se dozvíte, proč už necítil u Avalanche prostor pro dlouhodobější usazení v NHL a z jakých důvodů vnímá větší šanci u Bruins.
Vezme vás do zákulisí coloradské kabiny, popíše strávený čas vedle ikon MacKinnona či Makara a poví, v čem nesouhlasí s bývalým reprezentačním trenérem. V Zimáku jsme přesvědčeni, že o Ivanu Ivanovi ještě hodně uslyšíme, protože takových univerzálních vojáků má český hokej akutní nedostatek.
Jen mu dát potřebný prostor a důvěru… Příjemný poslech.
Kompletní epizodu sledujte na zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport Premium.