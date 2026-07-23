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ZIMÁK s Ajvnem Ivanem: V Česku nevidím budoucnost. Věděl jsem, že budu hrát NHL

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ZIMÁK s Ajvnem Ivanem: V Česku nevidím svou budoucnost. Vím, že budu hrát NHL • Zdroj: isportTV
Český hokejista Ivan Ivan v dresu Colorado Avalanche
Český útočník Ivan Ivan z Colorada v zápase proti Las Vegas
Český hokejista Ivan Ivan v dresu Colorado Avalanche
Český útočník Ivan Ivan (vlevo) z Colorada oslavuje gól s parťákem Nathanem MacKinnonem
Český útočník Ivan Ivan si užívá prostor v prvním týmu Colorada
Český útočník Ivan Ivan se v sestavě Colorada drží zuby nehty, aby už z ní nemusel odcházet
Český útočník Colorada Ivan Ivan v utkání proti Las Vegas Golden Knights
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mir, TV iSport
NHL
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Do Zimáku tentokrát přijal pozvání Ivan Ivan. Mladý, třiadvacetiletý muž s obrovsky inspirativním příběhem. V Česku odjakživa přehlížený útočník si tvrdošíjnou prací a bez výběru v draftu NHL proklestil cestu do nejlepší světové ligy. Což je unikátní. Navíc v nadupaném Coloradu. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Teď však přepřahá na jinou kolej, tu bostonskou. Během hodinového podcastu se dozvíte, proč už necítil u Avalanche prostor pro dlouhodobější usazení v NHL a z jakých důvodů vnímá větší šanci u Bruins.

Vezme vás do zákulisí coloradské kabiny, popíše strávený čas vedle ikon MacKinnona či Makara a poví, v čem nesouhlasí s bývalým reprezentačním trenérem. V Zimáku jsme přesvědčeni, že o Ivanu Ivanovi ještě hodně uslyšíme, protože takových univerzálních vojáků má český hokej akutní nedostatek.

Jen mu dát potřebný prostor a důvěru… Příjemný poslech.

Kompletní epizodu sledujte na zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport Premium.

 

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