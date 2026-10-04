Jiříček II. v NHL! Překonával těžký osud, vděčí i rodičům. Překvapí, s čím měl problém
- Osmnáctiletý obránce Adam Jiříček debutoval v NHL v dresu St. Louis Blues při výhře 4:0 nad Dallasem, o jeho premiérový gól ho ale obral přezkum u videa.
Zákrok odhalil předchozí ofsajd, mladý hokejista však přesto dostal obří prostor na ledě a v elitním páru předčil bratra Davida.
Zápas sledovali přímo na stadionu rodiče, kteří do USA narychlo přiletěli z Prahy syna podpořit.
Málem se mu povedlo, co před ním žádnému Čechovi. Obránce Adam Jiříček se prosadil při premiéře v NHL za St. Louis, spoluhráči už hledali památeční puk. Jenže dvacetiletý zadák ho musel vracet, radost mu sebralo video. Přesto se dokázal vetřít do elitního obranného páru Blues a na začátku sezony „porazil“ bratra Davida, jemuž stejný záměr klapl ve Philadelphii až na třetí pokus. „Nejvíc jsem byl nervózní při rozcvičce z prvního kolečka pro nováčka,“ říkal mladší ze sourozenců.
O víkendu sehrál Adam Jiříček dva zápasy, pokaždé s jiným výsledkem. Při debutu jeho Blues smetli 4:0 silný Dallas, navíc ještě přišli o branku debutanta, který si odvážně došel pro dorážku. Situaci ovšem předcházel ofsajd, gól neplatil. Druhá prověrka mezi elitou už byla pro Jiříčka náročnější, když se ocitl u dvou inkasovaných branek a porážky 1:6 s Coloradem.
Ani to mu ovšem nemohlo nahlodat nadšení z prvních 36 minut mezi absolutní smetánkou. St. Louis se nebálo pustit talenta rovnou do divoké řeky. Využívalo ho v mnoha herních situacích. A mladý zadák rozhodně nepropadl.
Kolečko pro nováčka
Jeho premiéru sledovali také rodiče, maminka Lenka a otec Libor. Do Dallasu narychlo letěli z Prahy, zprvu se báli, jestli na ně syn nenarafičil vtip. Po vítězném utkání už se s nadšením fotografovali s mladším ze dvou potomků, které dovedli do NHL. Přístupem mohou inspirovat.
„Všichni by chtěli vědět, jak Jiříčkovi něco takového dokázali, ale podle mě hlavně svou pokorou a tím, že kluky prostě nechali být. Maximálně je podporovali, avšak nevytvářeli tlak na výsledky, to z nich necítíte. Jsou přejícími lidmi, vrací se jim to. Víc takových,“ říkal už v dřívějším rozhovoru pro deník Sport hráčský zástupce Michal Sivek.
S čím měl Jiříček před vstupem do NHL největší problém? „Pro mě bylo nejvíc zvláštní nováčkovské kolečko. Nevěděl jsem, co mám dělat. Myslel jsem si, že už budou na ledě aspoň hráči Dallasu, ale ne, kroužil jsem tam sám. Moc se mi to nelíbilo. Vlastně ani trochu,“ bavil Jiříček.
Vydařená rekonvalescence
Vstupenku do nejlepší společnosti nedostal zadarmo. I když odborníci tvrdili, že by mohl nakopnout ještě zajímavější kariéru než sourozenec David, na draftu šel Adam o deset pozic níž jako celkově šestnáctý. Na vině bylo hlavně komplikované zranění, které prodělal při prvním startu na mistrovství světa juniorů.
Poškozený meniskus a zpřetrhané vazy v koleni odstavily Jiříčka na tři čtvrtě roku. Navíc v kritické době, kdy měl přesvědčovat další a další skauty. První kolo ho neminulo, ale nebýt zdravotních potíží, možná po mladíkovi skočil v pořadníku lépe postavený zájemce. Po všech adresách Jiříček rozesílal zdravotní dokumenty, že bude v pořádku. A v St. Louis uvěřili.
„Musím říct, že jsem návrat zvládl dobře. Těžký byl hlavně začátek, kdy jsem se dozvěděl diagnózu, jak dlouho potrvá léčba, co bude obnášet. Postupně si člověk zvykne. Den po dni jsem makal mimo led s kondičním trenérem i fyzioterapeutem, kteří mi hodně pomohli. Je důležité být trpělivý, radši si počkat. Musíte ale makat, abyste se uzdravil, nejde jenom ležet. Trénoval jsem déle, než kdybych hrál, volného času jsem moc neměl,“ popisoval Jiříček.
St. Louis mu v rekonvalescenci bylo nápomocné. A po dvou letech v juniorské OHL byl trojnásobný medailista z juniorských šampionátů připravený skočit rovnou do NHL. Mezistupeň v podobě AHL se ho týkal jen v šesti zápasech letošního play off.
Po zrušení gólové radosti se Jiříček zatím prvního bodu za Blues nedočkal. Zkušenější bratr David by ale nejspíš poradil: „Neboj se, přijde to!“ Sám se zapsal do statistik na pátý pokus.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|2
|1
|1
|0
|0
|13:5
|4
|2
Rangers
|3
|2
|0
|0
|1
|7:4
|4
|3
Boston
|3
|1
|1
|0
|1
|8:7
|4
|4
Florida
|2
|0
|1
|1
|0
|4:4
|3
|5
Montreal
|2
|1
|0
|1
|0
|8:8
|3
|6
Carolina
|3
|0
|1
|1
|1
|5:8
|3
|7
Islanders
|2
|1
|0
|0
|1
|7:2
|2
|8
Ottawa
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|2
|9
Washington
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|2
|10
Columbus
|2
|1
|0
|0
|1
|7:7
|2
|11
Toronto
|3
|1
|0
|0
|2
|6:7
|2
|12
Buffalo
|2
|1
|0
|0
|1
|7:9
|2
|13
Tampa
|2
|1
|0
|0
|1
|4:6
|2
|14
Devils
|2
|0
|1
|0
|1
|3:8
|2
|15
Flyers
|3
|0
|0
|2
|1
|4:13
|2
|16
Detroit
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|3
|2
|0
|1
|0
|17:14
|5
|2
Colorado
|2
|2
|0
|0
|0
|14:5
|4
|3
Utah
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|4
|4
Minnesota
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|4
|5
San Jose
|2
|0
|2
|0
|0
|9:7
|4
|6
Vancouver
|3
|1
|1
|0
|1
|17:15
|4
|7
Seattle Kraken
|2
|1
|0
|0
|1
|7:4
|2
|8
Vegas
|2
|1
|0
|0
|1
|8:6
|2
|9
Anaheim
|1
|1
|0
|0
|0
|4:3
|2
|10
Nashville
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|2
|11
St. Louis
|2
|1
|0
|0
|1
|5:6
|2
|12
Winnipeg
|1
|0
|0
|1
|0
|3:4
|1
|13
Kings
|2
|0
|0
|1
|1
|8:13
|1
|14
Dallas
|2
|0
|0
|0
|2
|1:6
|0
|15
Calgary
|2
|0
|0
|0
|2
|2:10
|0
|16
Chicago
|3
|0
|0
|0
|3
|5:15
|0