McDavid zaoblil na 20. Kapitán Oilers prodlužuje bodovou sérii, více ale velebili brankáře
Edmonton porazil Philadelphii 3:2 v prodloužení po dvou gólech Zacha Hymana a rozhodující trefě Evana Boucharda.
Kapitán Connor McDavid bodoval ve dvacátém utkání od startu ročníku v řadě a v tabulce produktivity má už 49 bodů.
S 38 asistencemi útočí na historický milník Wayna Gretzkyho a Maria Lemieuxe, kteří dokázali posbírat 40 nahrávek během 25 nebo méně zápasů.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Po 47 sekundách prodloužení vystřelil obránce Evan Bouchard vítězství 3:2 nad Philadelphií. Nezastavitelný kapitán Connor McDavid už ve druhé třetině přihrávkou na druhý gól Edmontonu prodloužil bodovou sérii od zahájení sezony na 20 zápasů. Nejvíc však velebili Tristana Jarryho. Vystřihl několik brilantních zákroků a svůj tým podržel.
Mezi tyče Flyers se postavil Daniel Vladař. V těžkém testu proti nejúdernější ofenzivě NHL obstál. V základní hrací době ho překonal jen Zach Hyman, vyhlášený nejlepším hráčem utkání.
Po jeho trefách Oilers odskočili do dvougólového vedení. Hosté z Philadelphie přitom byli lepší. Dostávali favorita pod tlak. Přestříleli ho, měli víc nebezpečných šancí, hráli převážně v útočném pásmu. Podařilo se jim vyrovnat, ale víc než bod nevytěžili.
„Je zřejmé, že jsme nebyli připraveni, jak jsme měli být. Musíme vzdát hold Ricku Tocchetovi (hlavní trenér Flyers). Jeho tým hrál tvrdě, byl rychlý. Nemůžu říct, že všichni šli správným směrem. Hyman zazářil a dobré týmy si vždycky najdou způsob, jak vyhrát. Spoléhají na svou strukturu, i když je katastrofální. Pět hráčů stojí blízko u branky a dělají správné věci,“ hodnotil kouč Edmontonu Mike Babcock.
Edmonton na čele ligy
Oilers bodovali pojedenácté z posledních 13 zápasů. Hyman udeřil nejprve na začátku druhé třetiny, kdy se střela Mattiase Ekholma od modré čáry odrazila za brankou na opačnou stranu přímo k němu. Osamocený Zach Hyman pálil do odkryté branky. Podruhé došťouchnul puk za čáru nadvakrát bekhendem po nástřelu McDavida z levé strany.
„Čím déle hraju, tím víc si uvědomuju, že klíčem ke vstřelení gólu je, že se tím prostě nebudete trápit,“ prohlásil. „Stačí hrát vyrovnaně, tvrdě pracovat a neztrácet sebedůvěru, protože před brankou se nedá nic předvídat. Tentokrát jsem dostal nabito po odrazu od zadního mantinelu. Ale nejdůležitější je, aby tým zvítězil. Na výhry si nikdo nestěžuje a v téhle lize se získávají těžko. Nezáleží, jak si tým stojí v tabulce, rozdíly jsou nepatrné,“ připomněl Hyman.
Díky asistenci na jeho druhý gól zaoblil McDavid bodovou sérii. A jde pořád dál. Stal se čtvrtým hráčem historie, jenž se zapsal v každém z prvních 20 zápasů sezony. Po Danym Heatleym, Matsi Sundinovi a Waynu Gretzkym, jenž tohle dokázal třikrát, včetně rekordní šňůry 51 střetnutí v sezoně 1983/84.
Už nasbíral 49 bodů
McDavid už se dostal na 49 bodů. Z nich 38 si připsal za asistence. Pouze Gretzky a Mario Lemieux dokázali v historii NHL posbírat 40 gólových nahrávek během 25 nebo méně zápasů. V aktuální ligové produktivitě se za ním drželi Leon Draisaitl s 37 body (18+19) a Bouchard s 33 (11+22).
Úderné trio nasbíralo během 20 utkání dohromady 119 bodů a v historii se v tomto pohledu dělí o páté místo s trojicí Los Angeles ze sezony 1988-89 ve složení Bernie Nicholls, Wayne Gretzky a Luc Robitaille. Nejlepší demoliční četou byli Lemieux, Jaromír Jágr a Ron Francis v sezoně 1995-96, kdy si za stejnou dobu připsali celkem 124 bodů.
Veterán Hyman mluvil i o tom, že mužstvo se nesmí za každé situace spoléhat pouze na McDavida s Draisaitlem. „Tihle kluci vždycky přestřílejí svou lajnu,“ řekl 34letý útočník. Zbytek sestavy však má podle něj jiné, neméně tak důležité úkoly.
Jak vybalancovat správný ice time?
„Nemusíte hrát žádnou extra líbivou ofenzivu. Prostě musíte jít na led, dát do toho všechno a obstarat si vlastní pásmo. Jít do brány, dostat puk nahoru, vystřelit, získat ho nazpátek. Proti tomu se hraje těžko,“ vykládal.
Proti Flyers ukázal, že Oilers se můžou spolehnout i na jiné. McDavid tráví na ledě v průměru vůbec nejvíc času ze všech útočníků NHL. Trenér Babcock se opakovaně zmiňoval, že hlavního lídra týmu nehodlá přetěžovat. Nicméně proti Philadelphii se McDavid dostal opět na 24 minut.
„Určitě musí hrát míň. Tentokrát jsem neměřil jeho přesný čas. Ale musíme na tom postupně zapracovat. Máme štěstí, že teď máme pár dní volno. Nabereme síly,“ odvětil Babcock.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|19
|13
|1
|2
|3
|78:45
|30
|2
Boston
|18
|10
|3
|1
|4
|68:41
|27
|3
Tampa
|18
|10
|2
|2
|4
|71:56
|26
|4
Montreal
|18
|7
|4
|4
|3
|62:55
|26
|5
Devils
|19
|8
|5
|0
|6
|68:55
|26
|6
Ottawa
|19
|9
|2
|2
|6
|60:57
|24
|7
Rangers
|20
|11
|0
|1
|8
|59:56
|23
|8
Florida
|19
|8
|2
|2
|7
|60:56
|22
|9
Washington
|16
|8
|2
|0
|6
|56:53
|20
|10
Buffalo
|18
|6
|2
|3
|7
|53:65
|19
|11
Islanders
|17
|5
|2
|4
|6
|49:52
|18
|12
Toronto
|20
|7
|1
|2
|10
|67:70
|18
|13
Detroit
|19
|5
|2
|3
|9
|51:59
|17
|14
Pittsburgh
|19
|3
|4
|2
|10
|61:67
|16
|15
Flyers
|21
|5
|0
|6
|10
|47:69
|16
|16
Columbus
|16
|2
|5
|0
|9
|41:51
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|20
|11
|3
|3
|3
|81:58
|31
|2
Minnesota
|20
|12
|1
|4
|3
|65:44
|30
|3
Vegas
|20
|11
|2
|2
|5
|69:54
|28
|4
Nashville
|19
|8
|2
|5
|4
|59:53
|25
|5
Colorado
|19
|11
|0
|2
|6
|78:59
|24
|6
Dallas
|17
|7
|3
|2
|5
|49:41
|22
|7
Anaheim
|19
|9
|1
|1
|8
|71:70
|21
|8
Utah
|19
|8
|2
|1
|8
|66:68
|21
|9
Seattle Kraken
|16
|6
|3
|1
|6
|57:57
|19
|10
Winnipeg
|19
|7
|1
|3
|8
|53:65
|19
|11
St. Louis
|18
|8
|0
|2
|8
|53:55
|18
|12
San Jose
|21
|2
|6
|2
|11
|53:74
|18
|13
Calgary
|19
|7
|1
|1
|10
|47:66
|17
|14
Kings
|16
|3
|2
|2
|9
|45:55
|12
|15
Chicago
|18
|3
|1
|1
|13
|39:76
|9
|16
Vancouver
|20
|1
|2
|1
|16
|56:90
|7