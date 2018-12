Vaněček viděl rekord. Fanoušci v AHL naházeli na led skoro 35 tisíc plyšáků

Tentokrát ale bylo množství plyšáků rekordní. Na ledě jich přistálo 34.798, čímž byl překonán rekord na hokejovém utkání. Ten předchozí platil od roku 2015, kdy na stadionu Calgary Hitmen ve Western Hockey League naházeli diváci na led 28.815 hraček.

Na zápase Hershey Bears bylo dosud maximem 25.017 z loňského roku. O vylepšení rekordu se v neděli zasloužilo 10.046 fanoušků.

Lots and lots and lots of teddy bears and one @TheHersheyBears.

