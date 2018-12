Gernátova one man show: parádní sólo, záchrana gólu a klasický bodyček | iSport.cz

Druhý zápas na Spengler Cupu, druhá porážka. Proč jste na KalPu nestačili?

„Udělali jsme bohužel dvě velké individuální chyby a ztratili zápas. V koncovce nám to teď trochu nejde, zbytečně vymýšlíme. Jdeme dva na nikoho a zkazíme to zbytečnou nahrávkou. Měli jsme několik brejků, chyběly tam milimetry a bylo by to jinak. Rozhodující zápas bude ale až ten další.“

Vy jste byl v zápase u všeho důležitého. Ze všeho nejdřív jste v první třetině skvěle zaskočil za gólmana Lukáše Danečka a na brankové čáře chytil jistý gól.

„Byl jsem unavený z dlouhého střídání. Chtěl jsem si přebrat hráče, jenže na tyčce byl další. Gólman už byl venku z branky, tak jsem jen sebou na čáře hodil o led a trefilo mě to. Jsem rád, že jsem mu pomohl.“

Rozhodčí pak dlouho telefonovali. Byl jste si jistý, že to nebude gól?

„Vůbec, já jsem netušil, kde přesně se nacházím. Jestli jsem byl na čáře, za ní, nebo před.“

Pak jste zaznamenal jedinou trefu Třince v utkání. A byla to parádní one man show. Sólo přes celé obranné pásmo a přesná střela.

„Sebral jsem ho u mantinelu, vyjel na modrou. S Vladem Draveckým jsme se překřížili a on mi stáhl jednoho hráče, viděl jsem volný prostor uprostřed, tak jsem tam udělal kličku a vystřelil. Naštěstí to tam padlo.“

Nakonec jste předvedl i jeden parádní klasický bodyček. Mohl by to být hattrick Martina Gernáta: gól, chycený gól a hit.

(smích) „Anebo ještě přihrávka na gól soupeři, protože to jsem taky pěkně podělal.“

Ve čtvrtfinále pravděpodobně narazíte na Norimberk nebo domácí Davos. Bylo by velké lákadlo vyzvat pořadatele turnaje?

„Bylo by to skvělé. Fanoušci jsou skvělí, proti nim by to bylo trochu speciálnější.“