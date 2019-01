Extraliga? Ne, děkuji. Brankář Svoboda se dohodl s Tapparou Tampere | iSport.cz

Když s Nashvillem podepsal smlouvu, bylo mu jasné, že si cestu do vysněné ligy bude muset vydřít. Počítal s farmou. Gólmana Miroslava Svobodu však klub poslal až do druhé farmy v nižší East Coast Hockey League. V suverénně nejhorším týmu soutěže (Atlanta Gladiators) český brankář štěstí nenašel.

„Míra vyjádřil přání návratu do Evropy. Nebylo to rozhodnutí ze dne na den, zrálo to několik měsíců. Pak se objevila nabídka z Tampere, která ho zaujala natolik, že nás požádal, abychom začali řešit jeho ukončení smlouvy,“ popisuje situaci agent Michal Sivek.

Svoboda si v Česku udělal skvělé jméno povedeným představením na mistrovství světa juniorů v roce 2015 a zejména výbornými výkony v minulé sezoně, kdy za Plzeň odchytal v základní části 47 utkání s průměrem 2,1 obdrženého gólu na zápas a úspěšností 92,6 procenta.

Predators si od něj dost slibovali. Avšak dřív, než mu stihli dát pořádnou šanci, je konec. „Každá ze stran si to představovala jinak. Míra věřil, že bude v jiné situaci, stejně tak klub měl možná větší očekávání. Nadšení rozhodně nebyli. Nikdo nepodepisuje do NHL hráče, aby po Vánocích spolupráci měli ukončit,“ říká hráčův zástupce.

Po konci za oceánem měl Svoboda nabídek hodně, do extraligy se však vracet nechtěl. „Nabídky byly. Není to ale zase tak, že by top evropské týmy sháněly v lednu jedničku do brány. U gólmanů je v tomhle situace trochu jiná. Extraliga byla jedním z trhů, kam jsme se dívali. Prioritou bylo ale zahraničí. Když pak projevila zájem Tappara, top evropský klub, šlo všechno ostatní stranou,“ dodává Sivek.

Tampere je v posledních letech nejlepší klub finské ligy. V posledních šesti sezonách hrál pokaždé finále, dvakrát se stal šampionem. Aktuálně se v tabulce nachází na třetím místě. Po nepovedeném startu ročníku se drápou pořadím vzhůru. V současnosti mají na kontě pět tříbodových výher v řadě.

Svoboda se s Tapparou dohodl na kontraktu do konce sezony. O místo v brance se bude prát s 21letým Christianem Heljankem a čtyřicetiletou legendou Niklasem Bäckströmem. Gólman, který v NHL odchytal 413 utkání a doma má dvě medaile z olympiád a dvě z mistrovství světa, už však v klubu plní spíše roli učitele. V běžící sezoně odchytal jen šest zápasů.

Sivek však věří, že si Svoboda místo mezi tyčemi vybojuje. „Věřím, že bude chytat. V klubu o něj stáli opravdu hodně, zájem měli dlouhodobý. Finská škola ho posune, spraví si chuť.“