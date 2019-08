Český hokej jde na "vejšku", svaz zakládá první univerzitní ligu | iSport.cz

Vymodlený sen hokejových týmů z českých univerzit se stal skutečností. V ročníku 2019/20 si totiž vysokoškolské mančafty premiérově zahrají ve své vlastní hokejové lize. Univerzitní kluby berou tento posun jako obrovskou událost. Týmoví zástupci dokonce dali oficiálnímu představení soutěže neoficiální název „Nejlepší tiskovka od Nagana“. Na výjimečnosti přidává univerzitní lize i fakt, že bude podporována Českým svazem ledního hokeje a společností BPA Marketing.

"Beru to jako velkou věc a obrovský krok pro český hokej. V Česku dlouhou dobu nic takového nebylo, protože sport na našich univerzitách chybí. Těší mě, že bude hokej opět velkou lodí ve vysokoškolském prostředí. Do projektu se chceme zapojit ekonomicky a pomoct soutěži s vyřešením hostování, přestupů hráčů atd. Časem bychom chtěli dojít k podobné filosofii jako mají USA, tedy mít silné spojení hráče jako studenta a univerzity," řekl Tomáš Král, šéf Českého hokeje na tiskové konferenci.

Univerzitní liga přichází s heslem: Jedna cesta, dva cíle. Organizátoři chtějí vybudovat dlouhodobou soutěž, která bude navazovat na juniorskou ligu a která nabídne hráčům možnost skloubení s plnohodnotným vysokoškolským studiem. "Z pohledu hráčů je to dobrá možnost prodloužení kariéry, ale zároveň velká příležitost, aby se vzdělávali a nesázeli vše jen na tu jednu hokejovou kartu a udělali si alespoň maturitu," řekl Ondřej Šebek, zástupce společnosti UNI Sport CZ, který má s hokejem letité zkušenosti z vedení Pardubic.

Vedle propojení studia a hokeje chce vedení soutěže nabídnout kvalitní program a show, které by na zápasy univerzitních týmů přilákaly co nejvíc návštěvníků. Předseda České konference rektorů Petr Sklenička na tiskové konferenci přiznal, že by rád jednou viděl český univerzitní hokej na podobné úrovni jako v Americe. "Studenti se tam umí ztotožnit s univerzitou. Je to fantastické. Věřím, že díky hokeji toho na našich školách také jednou dosáhneme. Přeji Univerzitní lize všechno nejlepší."

Úvodní sezonu univerzitní ligy odehraje osm týmů reprezentujících 13 českých vysokých škol. Kluby se proti sobě utkají ve třech kolech, základní část bude čítat celkem 84 zápasů. Play off se zúčastní všechny celky, první tři týmy po konci základní části však budou mít unikátní výhodu - soupeře si vyberou sami. Trofej pro vítěze soutěže ponese jméno Jana Palacha. Tento název si zvolili studenti a byl dokonce posvěcen Jiřím Palachem, bratrem upáleného studenta.

Všichni budoucí účastníci české vysokoškolské soutěže přitom ještě minulou sezonu hráli v Evropské univerzitní hokejové lize. Z mezinárodní soutěže, která byla především pod záštitou slovenských organizátorů, se však všichni rozhodli odejít. "Z počátku se nám model této soutěže líbil. Bohužel však nenaplnil naše očekávání. Prakticky jsme se totiž nedostali přes hranice Slovenska. Navíc k tomu nebyl ani kapitál. Zvážili jsme všechna pro a proti a rozhodli jsme se jít vlastní cestou, která nám nyní dává smysl," objasnil předseda České asociace univerzitního hokeje Tomáš Hlaváč.

Účastníci Univerzitní ligy ledního hokeje

Akademici Plzeň

Black Dogs České Budějovice

BO Ostrava

Cavaliers Brno

Engineers Prague

HC Masaryk University – Brno

HC Univerzita Palackého v Olomouci

UK Hockey Prague (Univerzita Karlova)