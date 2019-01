Univerzita: skvělá cesta do NHL i za diplomem, o které se v Česku neví | iSport.cz

Will Butcher zářil v týmu Denver Pioneers, teď je oporou New Jersey • Profimedia

Univerzitní hokej začíná být už i pro Čechy v kurzu. Vzdělání plus hokej? Cesta, která láká. Jack Eichel, Johnny Gaudreau, Jonathan Toews zvolili tuhle možnost taky. Je to delší štreka do NHL, ale jim neublížila. Naopak. A když z vás není profesionál, máte titul. „Co bych poradil klukům v mém věku? Aby nebyli blbí. Než podepíší smlouvu v klubu, musí se zamyslet, jestli to opravdu chtějí,“ říká Jáchym Kondelík, který po posledním draftu odešel na univerzitu a reprezentoval i na MS do 20 let.