Zpátky v brance! Čech si v Británii znovu zkusil hokejový trénink | iSport.cz

Petr Čech jako hokejový brankář? To už není žádná novinka, v brance se například představil před dvěma lety při rozlučkové exhibici Martina Havláta. Tehdy jen týden před ostrým startem Premier League, kde chytal za Arsenal.

Fotbalovou kariéru ukončil „Big Pete“ po minulé sezoně, nyní už pracuje jako poradce sportovního a technického úseku v Chelsea. Kancelářskou práci si v úterý zpestřil hokejovým tréninkem s Guildfordem, jeho oblíbeným britským týmem. Na ledě s klubem z nejvyšší britské soutěže nebyl poprvé, v kontaktu s nimi je už od roku 2013, když ho pozval slovenský útočník Miloš Melicherík.

Před úterním tréninkem se Čech dokonce vyfotil v zápasovém dresu, na ledě pak vypadal jako profík. Kompletně bílé výstroji dominovala maska, kterou si nechal vyrobit u Davida Gunnarssona. Uznávaného designéra doporučil Čechovi jeho kamarád Petr Mrázek. „K Petrovi mám blízko, často si píšeme. Nedávno se mě ptal, kdo mi stříká masku, že se mu to moc líbí. Skončilo to tak, že mu teď můj kamarád David Gunnarsson ve Švédsku vyrábí motiv na jeho hokejovou helmu,“ uvedl v březnu Mrázek ve svém blogu pro iSport.cz.

A už na konci března byla maska hotová. Vévodí jí britská vlajka, ve spodní části nechybí ani česká, ve které je vyobrazena i silueta Dominika Haška, Čechova dětského idolu. Na stranách pak má loga Chelsea a Arsenalu. U fotografií z tréninku si Čech právě vzhled masky pochvaloval.

Hokejový zážitek na twitteru okomentoval Čechovi i současný gólman Plzně Dominik Frodl, který na své masce má zase vyobrazeného právě bývalého nejlepšího brankáře světa. „To je krásný tohle,“ odpověděl mu Čech.

Čech zbožňoval hokej už v mládí. „Vždycky jsem chtěl hrát hokej, vždy to byla moje první volba,“ řekl před třemi lety pro Arsenal TV. Doma zkoušel chytat, pro zábavu si komentoval zápasy. Nejblíže měl pochopitelně k brankářům, zejména k Haškovi.

Jeho hokejový sen nicméně zastavila finanční stránka. „V té době byste museli koupit celou výstroj. To jsme si nemohli dovolit,“ vzpomínal. „Můj otec byl velmi chytrý a věděl, že se mi bude líbit jakýkoliv sport. Když mi bylo šest a půl nebo sedm, tak mě vzal do fotbalového klubu. Jakmile jsem začal hrát fotbal, tak jsem věděl, že se mi to líbí,“ dodal Čech.

Parametry na hokejového brankáře má více jak solidní, 37 let není zase nějaký vysoký věk. Takže kdo ví, třeba legenda ještě bude válet na ledě...

