Will ve Švédsku září: Šel jsem sem růst, v tréninku se tu jedou bomby | iSport.cz

Roman Will v létě odešel z Liberce do švédského Rögle, kde je zatím velmi spokojený • Barbora Reichová (Sport)

Reprezentační gólman Roman Will chytá kotouč do své lapačky • Pavel Mazáč / Sport

V Liberci byl jasnou jedničkou. Rozhodl se ale opustit komfortní zónu a vydal se do Skandinávie. „Vypadl jsem ze zajetých kolejí. Byl to skvělý krok,“ říká brankář Roman Will. Odmítl balík z KHL. Když se dozvěděl o zájmu ze Švédska, měl jasno. V rozhovoru pro iSport Premium mluví o severské mentalitě, pracovitosti i tamní super talentované mládeži.

Nechce se stavět do role chytráka, který až v zahraničí poznal, jak se opravdu pracuje. Vůbec ne. Mimořádně trefně však gólman Roman Will pojmenoval rozdíly mezi Českem a Švédskem. „V tréninku se jedou bomby. Na nějaké srandy je pak čas v šatně, ale na ledě se dře. To tempo je šílené. Hráči tady vědí, co je potřeba udělat, aby se posunuli. U nás jsou možná šikovnější, ale tady se víc maká,“ říká sedmadvacetiletý reprezentační brankář a opora Rögle.

Jak si užíváte angažmá ve Švédsku?

„Jsem nadšený! Celé rodině se tady moc líbí. Ängelholm je malé městečko na jihu země. Když jsem sem šel, četl jsem nějaké články o migrantech, ale musím říct, že i z tohohle pohledu je tady naprosto bezpečno. Pro život opravdu parádní. Obecně mi přijde, že lidi, kteří ve městě žijí, jsou spokojení. Všichni mají dobrou náladu, nikdo nikam nespěchá. Hokejově je pak o nás postaráno báječně, to se ani nemusíme bavit.“

Žije město hokejem?

„Úplně neskutečně. Tady totiž nic moc jiného není, takže hokej sledují opravdu všichni. V obchodech potkáváte děti v zelených teplákovkách klubových barev, všichni hrají hokej.“

Jaké jsou vůbec cíle klubu? Rögle ještě nikdy nehrálo play off, před sezonou ale dost posílilo. Přišel jste vy a několik dalších hráčů. Jsou ambice vysoké?

„Určitě, ty nejvyšší. Mám ale pocit, že tady si vysoké cíle dává každý tým. Že bychom hráli o záchranu nebo tak, o tom nepadlo ani slovo. Opravdu hodně se posílilo, vrátila se spousta kluků, kteří tu vyrostli a v posledních letech hráli KHL nebo NHL. Mají ke klubu vztah. Ze začátku jsme byli nějakou dobu první, pak nám ale vypadlo hodně hráčů, měli jsme třeba deset zraněných kluků. Bylo to nepříjemné, navíc liga je ohromně těžká. Každý může hrát s každým. Je tady stejný systém jako v Česku, takže základ je urvat šestku a mít jisté čtvrtfinále.“

Právě to Rögle ještě nikdy nehrálo. Nejdál se dostalo loni do předkola play off, kde ale nevyhrálo ani zápas.

„Je to tak, vím o tom. Je to pro nás meta, ale opravdu míříme ještě dál. Nikdo tu však nemluví ani o titulu, od majitele žádný tlak není. Spíše si všichni v kabině uvědomují sílu týmu. Fanoušci jsou ohromně vděční už za to, že teď hrajeme nahoře. Minule mě zrovna oslovil v obchodě pán s tím, že má ohromnou radost, že hrajeme dobře a vyhráváme.“

Sám k tomu pomáháte skvělými výkony. Vždycky říkáte, že své statistiky nesledujete. Víte, že jste aktuálně druhý v celé lize podle úspěšnosti zákroků?

„Opravdu? Tohle jde opravdu mimo mě, já na to nekoukám. Bez týmu kolem bych mohl stát na hlavě a dobrá čísla bych neměl. Je pro mě samozřejmě plus, že jsem ve statistikách nahoře, ale nakonec to stejně nic neznamená. Když se nebude vyhrávat a nebudeme úspěšní v play off, bude to každému ukradené. Mám pocit, že se v tomhle trochu i změnila doba. Manažeři už tolik nehledí jen na čísílka, ale chtějí do týmu hlavně vítězné typy, což je dobře.“

Jste vítězný typ?

„Nerad mluvím o sobě, ale věřím, že ano.“

S čím jste do Švédska odcházel? Byl jste s vedením domluvený, že s vámi počítají na místo jedničky, nebo tohle vůbec nepadlo?

„Tady to takhle vůbec nefunguje. Nikdo vám nic neslíbí. Tady mají všechny kluby opravdu výborné gólmany. To ale platí i v Česku. Jsem hrozně vděčný, že jsem se vůbec do SHL dostal. Celkově tu jsou jen čtyři Češi. Není to tak, že týmy tady překypují cizinci, nechtějí sem jen tak někoho tahat. Bylo pro mě ocenění, že o mně vůbec věděli, že mi dali nabídku.“