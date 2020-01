Bartošák jde do druhé švédské ligy. Nová kapitola, jsem silnější, hlásí | iSport.cz

Patrik Bartošák by podle švédských médií měl zamířit do slavného klubu MODO • Koláž iSport.cz

Účastník loňského mistrovství světa, který byl členem reprezentace i na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018, přerušil kariéru kvůli problémům s alkoholem. Předčasně ukončil smlouvu v Třinci a šel se léčit. Na přelomu roku už ale začal trénovat a několikrát potvrdil, že ještě v této sezoně chce někde chytat. Ideálně v zahraničí.

„Máme dva dobré brankáře, kteří se v průběhu sezony střídali, ale když se objevila tato šance, bylo těžké ji odmítnout. Bartošák je velmi dobrý gólman, který zvedne náš tým ještě o úroveň výše,“ řekl sportovní manažer MODO Fredrik Glader na klubovém webu.

Bartošák přiletěl do Örnsköldsviku, kde klub sídlí, již ve středu a z tribuny sledoval výhru nad vedoucím Björklövenem 4:2, po které druhé MODO stáhlo ztrátu na první místo na čtyři body.

„Prošel jsem si těžkým obdobím, ale po pomoci odborníků jsem z toho vyšel silnější. Teď už se těším, až začnu hrát za MODO a s rodinou se přestěhujeme do Örnsköldsviku a začneme novou kapitolu života,“ řekl Bartošák, jenž bude v případě, že tým postoupí do nejvyšší soutěže, chytat za MODO i v další sezoně.

MODO sice momentálně působí ve druhé nejvyšší soutěži, patří ale mezi slavné švédské kluby. V letech 1979 a 2007 získalo mistrovský titul, mezi jeho odchovance patří například Peter Forsberg, Markus Näslund nebo bratři Daniel a Henrik Sedinové. Z českých hráčů v něm v minulosti působili například Miloslav Hořava, Martin Hosták, Jiří Vykoukal, František Kaberle, Roman Málek nebo naposledy Radek Smoleňák.

Na ostrý návrat se těšil. „Jakmile jsem se po pauze znovu vrátil na led, hned jsem věděl, že tohle je to, co chci naplno dělat. Strašně se těším, až to zase začne,“ řekl před časem ve zpovědi pro iSport Premium Bartošák, který si přál odejít právě do ciziny.

„Máme tu příliš negativismu, ve všech vidíme hlavně to špatné a výsledkem je to, že se český hokej pořád hledá. Vyloženě toxické prostředí. Řeknu to na rovinu, právě z těchto důvodů chci jít chytat do ciziny,“ vysvětloval. „Ať se bavím s kýmkoli, kdo hrál ve Švédsku nebo ve Finsku, Švýcarsku i Rusku, tamní klima je jiné, zdravější. Nedomnívám se, že je u nás někdo natolik svatý, aby mohl házet špínu na druhé.“