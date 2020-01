Litvínov horečně zbrojí, Bartošákovo ne, esa z ciziny. Ještě není konec | iSport.cz

Na posledních zápasech Vervy to vypadalo jak při kvízu Kdo je kdo nebo na seznamovacím večírku. Dřív mohla poslední dva celky spasit baráž, Litvínov se tak zachraňoval dvakrát od zisku titulu před pěti lety. Teď už to nepůjde. Extraligová příslušnost je v ohrožení, jednat se tedy musí rázně a hned. Všechno, nebo nic. Království za koně. Horečně se zbrojí, přestupový rej se rozvířil dávno před páteční uzávěrkou.

Generální ředitel klubu Jiří Šlégr se v polovině ledna sešel se zástupci hlavního akcionáře Unipetrolu a řešil, co dělat, aby se tým udržel. „Není to tak, že bychom se teď probudili a zjistili, že jsme tam, kde jsme. Nějaký plán na stole máme, ale rozhodně si ho musíme nechat posvětit a pobavit se o něm s představenstvem,“ naznačil. Jinými slovy, jednat taky o dalších penězích.

Přišly i ztráty. Po mistrovství světa dvacetiletých odešel do kanadské juniorky největší litvínovský talent posledních let Jan Myšák. S jinými se v Litvínově rozloučili sami. Z kádru byli vyřazeni útočníci Lukáš Kašpar a Juraj Mikúš. Už vzhledem ke smlouvám, jaké měli, se čekalo mnohem víc.

Odešli po vzájemné dohodě, takže se ve finále podařilo i něco ušetřit. „Se všemi hráči jsme se rozloučili tak, aby nedošlo k vyhroceným situacím. Odchody proběhly v klidu a víceméně dohodou,“ uvedl sportovní ředitel Josef Beránek.

Kometa Brno - Litvínov: Kucsera poslal puk za Honzíka a snížil stav utkání, 1:3

Obránce Karel Kubát měl rovněž patřit k tahounům. Jenže ve 23 zápasech si připsal čtyři body (1+3), o jeho ofenzivních sklonech vypovídala spíš bizarní statistika plus/minus. S 15 zápornými body byl nejhorší mezi obránci mužstva a celkově druhý od konce mezi Kašparem (-18) a Mikúšem (-14).

V této sezoně dostal Kubát už jedno varování, vyřadili ho z kádru, ani to však leklou rybu neprobralo. Po návratu nebyl patrný posun k lepšímu a vedení klubu došla trpělivost.

Moravčík je špička, Bartošák nechtěl zradit Vítkovice

Adam Jánošík naopak patřil v obraně vedle hosta ze Sparty Tomáše Pavelky k tomu nejlepšímu, co mohla Verva nabídnout. Zbavovat se ho v Litvínově nechtěli, ale v trejdu s Plzní si vytáhli skutečné eso. Účastník dvou šampionátů Michal Moravčík patří mezi českou špičku. Proč on? Ve Škodovce s výměnou svolili taky proto, že mu končí smlouva. S Jánošíkem můžou počítat i pro další sezonu.

„Na první pohled se může zdát, že jsme jednoho velmi kvalitního hráče dostali a druhého kvalitního ztratili. Výměna proběhla ve všestranné shodě, jak hráčů, tak klubů. Michal je spolehlivý bek, má dobrou kondičku a pozitivní motivaci. Takové posily v tuto chvíli potřebujeme,“ řekl Beránek.

Jiné pokusy selhaly. Brankář Patrik Bartošák nechtěl jít ke konkurenci jeho domovských Vítkovic, které jsou v pásmu ohrožení taky namočeny. Nejspíš směřuje do Švédska nebo Finska. Z prvoligových Litoměřic se vrátil útočník Peter Jánský. S Litvínovem trénoval rovněž Jakub Černý, působící v Chomutově. Jeho comeback se však nekoná, na angažmá se nakonec nedohodl.

„Nové hráče a posily urgentně potřebujeme, ale na českém poli ti kvalitní nejsou volní. Máme však skvělého skauta Rostislava Dočekala, který díky kontaktům a znalostem mezinárodního trhu umí takové hráče vytipovat a najít,“ zmínil se sportovní ředitel Vervy.

Do mužstva se díky tomu zapojily zahraniční posily, k Samsonu Mahbodovi přibyl Edwin Hedberg a naposledy Akim Aliu. Vysoký obránce téměř rok nehrál, jeho jméno rezonovalo spíš díky kauze trenérských hulvátů v zámoří. Ale nezahálel, devět měsíců cvičil ve fitku poblíž Toronta. Může to vypadat jako nákup v second handu.

Ovšem Aliu se uvedl výborně, navzdory pauze si při premiéře proti Brnu připsal asistenci. Litvínov o víkendu získal čtyři body. Po sérii sedmi porážek zvítězil v Kladně, v neděli vedl v Brně 3:0, jenže prohrál po nájezdech.

Náskok promrhal kvůli nekázni a vyloučením. To už je jiná story, stejně jako to, že Hedberg a naposledy Mahbod se zranili. Zásahy do týmu však nekončí, do pátku se ještě něco stane. „Na pár změn ještě čas je, ale konkrétní být zatím nemohu,“ řekl Beránek.