Martin Frk: muž s děsivou střelou prozradil, jak a čím pálí. Co NHL? | iSport.cz

Nikdo v celé NHL nemá takovou ránu jako on. Český bomber Martin Frk o víkendu na All-Star Game AHL překonal letitý rekord obra Zdena Cháry . Nové maximum? Děsivých 175,7 kilometru za hodinu! „Byla to ideální střela,“ culí se útočník patřící Los Angeles. V rozhovoru pro iSport Premium odhaluje tajemství své dělovky a zamýšlí se, proč se mu nedaří prosadit se o patro výš.

Když střílí, často jde o zdraví. Brankáři ho prosí, ať v tréninku mírní svoji brutální razanci. Jen málo útočníků vládne tak zabijáckým umem střelby. Přesto se Martin Frk nedokáže natrvalo usadit v NHL. V hlavě má myšlenky na odchod do Ruska, ty však oddálila paráda, jíž ohromil svět.

Jak se cítíte jako chlap s nejtvrdší střelou v Severní Americe?

„Je to parádní! (smích) Nečekal jsem, že by se mi něco takového mohlo povést. Šel jsem do toho s tím, že chci soutěž vyhrát a dostat se na rychlost 105 mil v hodině. Když jsem po prvním pokusu viděl na tabuli 104, říkal jsem si, že to umím ještě líp. Rozjel jsem se podruhé a bliklo tam 109. V tu chvíli jsem byl nadšený, vůbec jsem ale nevěděl, jaký byl rekord Zdena Cháry z NHL. Když se pak kolem mě všichni hráči sjeli, jeden z nich mi říkal, že jsem Zdena překonal. V tom jsem si uvědomil, co se mi vlastně povedlo. Byl to super pocit.“

Vyzkoušejte iSport Premium. Nyní na 30 dní ZDARMA exkluzivně v mobilní aplikaci iSport. Více ZDE >>

Byla to nejtvrdší možná rána, jakou svedete, nebo pořád cítíte rezervy?

„Těžko říct, možná tohle byla opravdu ta ideální střela. Sedla mi parádně, letěla na prostředek brány, přímo na radar. Budu rád, když se na nějaký takový All-Star zápas ještě někdy podívám a dostanu možnost si to zase vyzkoušet.“

Americkým novinářům jste pak říkal, že jste byl nervózní, abyste napoprvé vůbec vystřelil.

„Je to tak. Bál jsem se, abych nezlomil hokejku nebo třeba nepromáchnul. Měli jsme každý jen dva pokusy, takže to mě děsilo. Když se mi povedla první střela, na druhou už jsem šel v pohodě.“

Říkám si, jaké je vůbec střílet do stojícího puku? V zápase se vám tohle nestane.

„Dobrá otázka. Je to hodně divné, pro nás nezvyklé. V hokeji se puk pořád pohybuje, střílí se po přihrávkách nebo z jízdy. Na druhou stranu je asi lehčí se do toho víc opřít. Jen to trefit... Zaplaťpánbůh se to povedlo.“

Od Cháry vás dělí dvacet centimetrů výšky a dvacet kilogramů váhy. Jak je možné, že vy, oproti němu vyloženě střízlík, máte také takovou páru?

„V první řadě musím vyzdvihnout svoje hokejky, které mi skvěle sedí. Používám opravdu