Kam se hrabe NHL s Chárou! Frk má nejtvrdší střelu světa a rekord | iSport.cz

Frk, který patří v NHL Los Angeles, ale téměř celou sezonu hraje za záložní tým Ontario Reign, se musel na exhibici nejprve trochu rozehřát. Jeho první pokus měl „pouze“ 167,3. Jenže tím druhým málem protrhnul síť a rozbouřil kalifornskou halu. „Je to super, navíc se mi to povedlo před domácím publikem v Ontariu,“ řekl po zápase.

Na Frka se okamžitě vrhli všichni hráči na ledě, včetně obránce Evana Boucharda, druhého v pořadí, jehož střela za tou Čechovou zaostala o celých dvanáct kilometrů.

„Po první ráně jsem si říkal, že to je celkem dobrý, ale že to dokážu podstatně lépe. Uklidnil jsem se, že jsem třeba neminul puk, nebo tak, a prostě jsem to napálil,“ řekl útočník v rozhovoru, který se nachází na oficiálních klubových stránkách.

Poté, co viděl, jaká petarda se mu podařila, nevěděl, co má dělat. Jen pozoroval množství hráčů, kteří se valili směrem k němu.

A možná ho rovnou i napadlo, že překonal rekord NHL, který vlastní slovenský obr Chára. „Pořád nemůžu uvěřit tomu, že jsem ho porazil. On totiž dokáže dát pořádnou pecku. Třeba budu mít někdy možnost si o tom s ním promluvit,“ vyprávěl pak nadšeně.

Tohle by si možná zasloužilo pozvánku z farmy do prvního týmu, ne? A že Frkova rána opravdu umí pozlobit, potvrdil i jeho spoluhráč a kapitán týmu Ontaria Brett Sutter.

„Jednou jsem ji od něj dostal přímo mezi bradavky. Myslel jsem si, že mám infarkt! Takže z výsledku nejsem překvapenej, Marty má kanón,“ napsal si na Twitter.

V tomto ročníku Frk odehrál 33 utkání v AHL s bilancí 20+10 a čtyři zápasy NHL, ve kterých vstřelil tři branky.

