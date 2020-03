Lukáš Pařík psal historii WHL: brankář (18) vychytal nulu a dal gól | iSport.cz

V souboji jistých účastníků play off Western Hockey League mezi Spokane Chiefs a Kamloops Blazers zazářil český gólman Lukáš Pařík. Osmnáctiletý rodák z Neratovic se podílel výrazným způsobem na výhře svého celku 3:0.

A to nejen svým premiérovým čistým kontem ve WHL, ke kterému potřeboval předvést 36 úspěšných zákroků, ale i vstřeleným gólem.

„Určitě si budu víc pamatovat gól. Je to moje první trefa v kariéře. Je to nezapomenutelné. Věděl jsem, že vedeme o dva góly, tudíž bylo jasné, že na mě budou střílet. Říkal jsem si, že když nahodí puk, zkusím ho sebrat a trefit branku. Povedlo se to, jsem šťastný,“ radoval se Pařík.

Chiefs se dostali do vedení hned po 12 sekundách hry, kdy otevřel skóre Cordel Larson, v druhé třetině přidal druhý zásah Leif Mattson. Paříkova chvíle přišla v poslední minutě střetnutí, kdy zpracoval na čepel své hole puk mířící do rohu a přes celé kluziště jej nasměroval do odkryté branky soupeře.

Pařík, který prošel HC Letňany, libereckými Bílými Tygry či Benátkami, se stal devátým gólmanem, kterému se povedlo ve WHL, jedné z nejprestižnějších juniorských lig v zámoří, skórovat.

Naposledy to dokázal Ian Scott 18. listopadu 2018 v duelu mezi Prince Albert Raiders a Tri-City Americans. Pařík je ale první brankář v historii, který se zapsal mezi střelce v utkání, v němž udržel nulu. Právem tak byl vyhlášen hlavní hvězdou utkání.

Chiefs si skolením Blazers připsali desátou výhru v řadě a dostali se na třetí místo Západní konference, právě před svého soupeře, který má ale ještě zápas k dobru. „Deset výher? Neuvěřitelné, ale třeba dvanáct bude ještě lepší,“ smál se český gólman, kterého v roce 2019 draftovali jako 87. v pořadí Los Angeles Kings. Reagoval tím na dva duely, které Chiefs čekají o víkendu.