Novotný v Ambri čekal na konec ligy. Teď neví, jak se vrátí: Mělo to být dřív | iSport.cz

Zatímco česká extraliga nejdříve odložila zápasy play off do 29. března a následně během čtvrtka celou sezonu ukončila, ve Švýcarsku už se nehrálo od minulého týdne. Platil zákaz akcí s účastí víc než tisíce lidí, tedy včetně hokejových soutěží. Ve středu byl v italském kantonu Ticino kvůli koronaviru vyhlášen stav nouze. „To mohla být pro hokej smrtelná rána,“ řekl Jiří Novotný, 36letý útočník Ambri-Piotty, která leží v nejvíc postižené oblasti země. Během středy švýcarská liga zrušila zbytek programu.

Vzhledem k potížím s kolenními vazy sehrál Jiří Novotný v NLA v tomto ročníku pouze osm utkání. Ambri ztratilo šanci na play off, v závěru základní části ve dvou zápasech bez diváků porazilo doma Davos a zvítězilo v derby s Luganem. Mistr světa z roku 2010 a jeden ze šesti českých hokejistů ve švýcarské NLA sehrál s týmem ještě přátelský zápas, po zavedení razantnějších opatření nemohl následně ani trénovat.

Italský kanton Ticino byl první oblastí Švýcarska, kde se hrálo bez diváků, pak se opatření rozšířilo na celou zemi. Teď byl zrušen zbytek sezony. Jak jste to zvládal?

„Celé to probíhalo ve velké nejistotě. Čekali jsme, co se bude dít. Mělo se sejít vedení hokeje a rozhodnout o dalším postupu. Jestli pokračovat, nebo ligu předčasně ukončit. Už zavření sportovišť v Ticinu mohla být pro hokej smrtelná rána, poslední hřebíček. Nebyli jsme v tom sami. Lugano mělo hrát play off, my s Ambri play out. Teď nemáme ani kde trénovat. Takže nevím, co by se vlastně mělo dál dít.“

Dalo se předpokládat, že to tak skončí?

„Ještě ve středu jsme hráli přípravný zápas s Lausanne. Vedení už asi vědělo, že se vyhlásí stav nouze, po utkání nám trenér sdělil, že musíme počkat na další kroky švýcarské ligy. Už předtím se uzavřely se soutěže v Rakousku a Německu, to taky mohlo mít dopad na rozhodnutí Švýcarů. Myslím, že se dalo čekat to samé.“

Neměla tvrdší opatření přijít ve Švýcarsku už dřív?

„Co vím, lidi byli naštvaní, že školy nezavřeli už minulý týden. I já jsem se divil. Ticino hraničí s Itálií, leží blízko Milána. Jen když srovnám počty, kolik je nemocných v Ticinu a kolik v České republice, je ten rozdíl obrovský.