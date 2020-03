Vošvrdova dvojrole: brankář i agent. Jak pomáhá svému týmu v tísni? | iSport.cz

Tomáš Vošvrda byl hrdinou zápasu, Slavii zatím do semifinále nepustil • Pavel Mazáč (Sport)

Předčasný konec slovenské Tipsport ligy může být pro některé kluby likvidační. Třeba pro Poprad, který ročník uzavřel na čtvrtém místě a měl ambici uspět i v play off . Díru v rozpočtu se teď snaží zalepit díky fanouškům a jejich akci Vyprodejme spolu zimní stadion. Zajistit finanční prostředky pomáhá i český brankář Tomáš Vošvrda. Je mu sice teprve třicet a jeho hlavní rolí je gólmanská jednička, od začátku roku se z něj však stal i hokejový agent. „Moc mě to baví,“ říká pro iSport Premium.

Prosíme o pomoc, o každé euro, moc děkujeme, píše na svém Twitteru Tomáš Vošvrda a přikládá odkaz s návodem jak vyprodat stadion. „Jde o iniciativu fanoušků, kteří kontaktovali klub s tím, že v těžké době chtějí HK Poprad pomoct. S vedením jsem v dennodenním kontaktu, takže vím, že jde opravdu o velký problém. Víc informací ani nemohu říct,“ naznačuje.

Byť už ročník skončil, fanoušci celku sídlícího pod Vysokými Tatrami si mohou kupovat vstupenky na nadstavbové zápasy úplně stejně, jako by se hrály. Lidé dostanou aspoň vygenerovaný lístek a výtěžek by měl zmírnit tíživou situaci. „Za kluky v kabině a celou organizaci děkuji všem lidem za skvělou sezonu a podporu v těžkých chvílích,“ cení si Vošvrda. „Sám jsem nabídl vedení, že s výplatou klidně počkám, aby se zaplatili hlavně mladší kluci, pro které to může být existenční.“

Je jasné, že takových klubů je mnohem víc. Několikamilionové škody hlásí