Hrachovina: Chci se vrátit do KHL. O Finsku, kámošovi Petersovi i Kometě | iSport.cz

Český brankář Dominik Hrachovina se v nové sezoně vrátí do Tappary Tampere, tedy do klubu, ve kterém vyrostl do seniorského hokeje a vychytal tam dva mistrovské tituly • Michal Koštuřík / Sport

V útoku by hrát nemohl. Nikdy po tom netoužil. „Absolutně mi to nic neříkalo. Jsem volnomyšlenkářský, neuměl bych dodržovat taktiku,“ přiznává. V rodinném erbu má Dominik Hrachovina brankářské řemeslo. V Liberci si „Hrášek“ podmanil extraligu a brzy vyrazí zpátky do Tappary Tampere. Tam je jeho hokejový domov, finsky se plynně domluví. Ve svém rodišti v Brně se chystá po dvou letech na comeback do SM-liigy. Chodí do posilovny, běhá na obrovském poli za domem, soupeří s tátou Petrem. „Chci svou kariéru zase ustálit a pak se vrátit do KHL,“ vysvětluje v rozhovoru pro iSport Premium, vedle kterého si můžete přečíst i povídání s Petrem Hrachovinou. Gólmanův otec i v padésáti letech stále chytá v krajském přeboru.

V Liberci se vám úžasně dařilo. Nenapadlo vás si angažmá u Bílých Tygrů prodloužit?

„Byl jsem nastavený, že je to nějak dané. V Liberci jsme se o tom bavili, líbilo se mi tam. Jede to podle šablony, jiný takový klub asi v Česku není. Hlavou mi proběhlo, že bych klidně zůstal. Ale ta konverzace byla krátká. Tappara je pro mě srdcová záležitost. Jsem tam doma. Že bych jim zavolal a řekl, že k nim nechci jít? To by byla hloupost. Nikdy bych to neudělal. Ani kdyby to bylo za sebevětší peníze. Byl jsem prostě domluvený ve Finsku. Přes to pro mě nejel vlak.“

Jak dlouho dopředu jste měl podepsanou dvouletou smlouvu?

„Když jsem odcházel ze Švýcarska, věděl jsem, že se budu další sezonu vracet do Finska. Podepsané to bylo už někdy v říjnu. Když mi zavolali z Liberce, rovnou jsem jim řekl, jak to je. Obě strany byly v nějaké situaci a sedlo si to. Jako puzzle. Vzájemně jsme si vyhověli.“

Klapalo to hned, co?

„Jo. Člověk dostal novou motivaci. Potřeboval jsem chytat a dostat se zpátky tam, kde jsem byl. Ve Švýcarsku mi to nesedlo. V Liberci chápali, co ode mě čekat. Navíc jsem to měl hodně ulehčené. Justinovi (Petersovi) to tolik nešlo, diváci byli naštvaní a management nespokojený. Přišel jsem a zvedl se s klukama na vlně. Všechno se otočilo. Vyhrávalo se, fanoušci byli na mé straně.“

Jak jste vycházel s kanadským kolegou Petersem?

„Stali jsme se velice dobrými kamarády. Nemůžu na něj říct půl špatného slova. Když odešel do Boleslavi, dál jsme se každý druhý den