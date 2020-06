Šťastný o korupci, Růžičkovi i Košicích: Vidím, že mi kauza ublížila | iSport.cz

V Česku jste si Jana Šťastného všimli, když chodil za Vladimíra Růžičku na tiskovky. Dělali spolu v Chomutově. Když klub rozežraly obří dluhy a spadl z extraligy? Šťastný odešel dělat sportovního ředitele do Košic. Ve velkém rozhovoru pro deník Sport mluví o slovenském hokeji, práci s Růžičkou, stáži v Edmontonu i korupčním stínu, který se za ním táhne už z dob, kdy trénoval Liberec. „Dodnes vidím, že mi to strašně ublížilo. Mrzí mě, jaký to vzalo směr,“ říká.

Z klubu na odstřel se před rokem přesunul na Slovensko. Z asistenta trenéra v Chomutově se Jan Šťastný minulé léto stal sportovním ředitelem a šéftrenérem mládeže v Košicích. Do klubu ulovil Petera Draisaitla, díky němu pak s klubovou delegací vyrazil na stáž do Edmontonu. Hokejový svět se s ním zatočil jiným směrem. „Všichni k nám tam přistupovali, že jsme jejich kolegové. Hrozně cenná zkušenost,“ přibližuje týdenní stáž v NHL.

Asistent z rozpadajícího se Chomutova šel najednou dělat sportovního ředitele Košic. Jak se tenhle svazek dával vlastně dohromady?

„Košice mě oslovily už v době, kdy jsem pracoval v Chomutově. Rok na mě čekaly, což pro mě taky hodně znamenalo. Dost lidí mi říkalo, že to nebudu mít jednoduché. Na druhou stranu, Košice jsou taková slovenská Sparta, historicky jeden z nejúspěšnějších klubů i z pohledu federální ligy, pro mě to znamenalo obrovskou pracovní výzvu. Lákaly mě, i když jsem do minulé sezony pracoval hlavně u mládeže a působil na střídačce týmu v extralize. Šel jsem na Slovensko s tím, že chci vrátit tým tam, kam patří, zase nahoru, překročit čtvrtfinále. Nakročeno jsme měli dobře, bohužel pandemie všechno zastavila.“

A nedivili se fanoušci a novináři, že Košice ukázaly zrovna na chlapa z Česka? Když použiju váš příměr, trochu vypadá, jako by Spartu přišel vést slovenský asistent z Nových Zámků.

„Víte, že tohle bylo právě v pohodě? Dostal jsem možnost představit svůj směr, kudy má tým jít, nastavit koncepci. Nebyl jsem jediný, o kom klub uvažoval. Ale vedení ukázalo na mě, chtělo někoho mladého s ambicemi, kdo má zkušenosti hlavně s fungováním mládežnického hokeje. Taky jsem se jich ptal, proč zrovna já.“

Co jste od vedení slyšel?

„Že chtějí někoho neokoukaného a nezaujatého, člověka zvenčí. Nic tady nebylo proti mně, ani náznak. Jasně že se všechno odvíjí od výsledků a nám se dařilo plnit, co jsme chtěli.“

Jít z pozice asistenta v Chomutově do klubu, kde máte řešit celý sportovní úsek, je jako z nuly na sto, ne?

„Je, souhlasím. Hodně se tady mluvilo, že se naše organizace chce zaměřit na mládež a výchovu vlastních hráčů. Rok dva se počítá s tím, že generální sponzor U.S. Steel bude klub podporovat méně a méně. Prezident a správní rada myslí dopředu, chystají se, až to přijde. Možná tohle byl přesně ten důvod, proč oslovili mě. Mám za sebou historii i jméno v mládežnickém hokeji díky práci v Liberci a v Chomutově.“

Druhá věc je, že v Česku byste asi takový post nikdy nedostal. Pořád se za vámi vleče stín korupční kauzy z Liberce, kdy na klub přišel anonym, že berete od rodičů peníze. Vy jste to vždycky popíral, ale příběh se za vámi pořád vleče. Poškodilo to vaši kariéru hodně?

„Dodnes vidím, že mi to strašně ublížilo. Mrzí mě, jaký to vzalo směr. Hokeji dávám všechno, dělám ho naplno a jsem férový člověk. S lidmi z Liberce i s Filipem Pešánem jsme si vyříkali hodně věcí. Dnes máme otevřený vztah, oni vědí, že to asi bylo jinak, než se prezentovalo v médiích.“

Mluvilo se, že jste měl vzít 150 tisíc za místo v týmu. Proč takovou zprávu klub dostal?

„To se musím trochu vrátit. Když začal Filip Pešán budovat nový Liberec, byl jsem první, koho oslovil. Dal mi úlohu, ať zpracuji, jak bychom měli hokej dělat. Jako malý jsem hodně jezdil do Litvínova a líbilo se mi, jak tam byli schopni vychovávat hvězdy typu Růžičky, Reichela, Langa, Ručinského, Šlégra... Vždycky se mi tenhle příběh hrozně líbil. Tak jsem mu říkal, ať z Liberce uděláme továrnu na mládež. Měli jsme novou arénu, tréninkové centrum, majitele, který hrozně toužil uspět. Z průměrného Liberce byla hokejová Mekka, do mládeže chodili lidi z celé republiky.“