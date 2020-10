Drzá klička za tělem, pak Forsberg. Zahradník způsobil na Slovensku poprask

„Wau, všechny klobouky dolů! Co si to Zahradník dovolil? V takové chvíli…“ rozplýval se hlasatel. • Twitter.com

Šedesát pět minut zápasu nepřineslo gól. Dohrávaný duel druhého kola slovenské Tipos extraligy mezi Novými Zámky a Zvolenem tak dospěl až do nájezdů. Po bonusovém druhém bodu už už sahali hosté, kteří vedli 2:1. Jenže pak si v páté sérii vzal puk mladík Samuel Zahradník.

Komentátorovi chvíli trvalo, než vůbec dokázal 21letého útočníka, který měl do té chvíle na kontě ligových tref nulu, identifikovat. Zahradník se rozjel na švédského brankáře Robina Rahma. Jako pravák si s kotoučem najel lehce doprava, vypadalo to na klasický bekhendový blafák. Jenže 193 centimetrů vysoký forvard nechal puk i s hokejkou za tělem a procedil puk mezi gólmanovy betony. „Wau, všechny klobouky dolů! Co si to Zahradník dovolil? V takové chvíli…“ rozplýval se hlasatel. Srovnáno. Pokračovalo se dál.

V osmé sérii došlo na Zahradníka znovu. Na brankáře Zvolena se tentokrát rozjel zleva. A na Švéda vytáhl „medicínu“ z jeho vlastní země. Klička do forhendu, pak rychlá vracečka jednoruč do bekhendu a zasunutí kotouče za bezmocného Rahma. Tuhle fintu proslavil Peter Forsberg ve finále olympiády v roce 1994 v norském Lillehammeru. „Neuvěřitelné,“ pravil udiveně komentátor.

Co na to samotný střelec? „Stres jsem neměl, věřil jsem si, že gól dám,“ okomentoval svoji první trefu. Překvapil však tím, že podobné kličky v tréninku vůbec nezkouší. „Nedělám to. Chci, aby ani moji spoluhráči nevěděli, co v daný moment udělám,“ řekl v rozhovoru pro HockeySlovakia.

Letní posila býků z Nových Zámků má však v repertoáru i další finesy. „Určitě ještě něco připravené mám. Uvidíme, jestli to vyjde,“ usmál se. Video s jeho dvojnájezdem už na sítích vidělo tisíce lidí.