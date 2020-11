Ulítlá maďarská oslava gólu baví svět. Bek po první trefě proletěl plexisklem!

Do neděle 1. listopadu určitě jen málokdo v zámoří, Rusku, ve Skandinávii a v dalších předních hokejových zemích někdy slyšel o klubu z hlavního města Maďarska, který poslední dvě sezony nastupoval ve slovenské extralize. Nyní se však MAC (Magyar Athletikai Club) Budapešť hrající opět v Erste lize stal populárním především díky svému nadějnému odchovanci Márkóvi Csollákovi a jeho netradiční gólové oslavě.

Maďarský juniorský reprezentant v zápase proti Fehérvári Titánok se vůbec poprvé prosadil v áčku již v úvodní třetině. Po gólu z mezikruží v čase 12:12 se jásající Csollák v plné rychlosti rozjel na mantinely, aby nárazem do nich orazítkoval jeden z prvních větších milníků kariéry. Plexisklo ale proti urostlému budapešťskému chasníkovi nemělo šanci a tak se stalo, že mladík premiérovou trefu zpečetil jeho rozmlácením na milion střepů (snad štěstí) a dramatickým únikem ze hřiště.

"Byl jsem tak šťastný ze svého prvního gólu a tak jsem si řekl, že to musím pořádně oslavit. Když jsem si však při nárazu uvědomil, že se od plexiskla neodrazím zpět na hřiště, tak v těch několika vteřinách jsem si už jen říkal, jak a kudy se dostanu zpátky na led. Myslím, že na jedné z fotek je dost dobře vidět, jak jsem se bál, i když bych řekl něco jiného," s úsměvem popisoval Csollák situaci pro klubový web.

V hokeji se stává zcela běžně, že někteří z hokejistů s doslova dělovou ráží propálí plexisklo za brankou, rozmlátí ho při hitu či osobním souboji... Několikrát se i rozbilo, když hráč při pádu náhodně zarazil do skleněné zdi nůž ze své brusle. Z gólové radosti se však plexi zřejmě ještě nezbortilo! Celou bláznivou situaci zvěčnili kamery a fotograf, který stál v těsné blízkosti. Netradiční Csollákovu oslavu tak detailně zdokumentoval. V kombinaci s videem se maďarská demolice šíří sociálními sítěmi jako lavina.

To say this celly was unexpected would be an understatement.



🎥: @HeyBarber pic.twitter.com/Em3LdixIMY