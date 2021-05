Králův první zářez v AHL! Trenér ho chválil, jak rychle zapadl

Filip Král má za sebou skvělou extraligovou sezonu. V 48 zápasech základní části nasbíral v dresu Komety parádních 21 bodů (6+15), dalších šest (1+5) přidal v devíti zápasech play off. Po jeho konci se připojil k reprezentaci v přípravě na mistrovství světa, na konci března ale přišel rozkaz: Sbal se, letíš do Toronta!

Stále teprve 21letý bek se připojil k farmě Maple Leafs. „Hned týden po příletu jsem hrál první zápas. To bylo celkem v pohodě, protože jsem byl rozehraný z extraligy. Jenže pak šla celá farma na dva týdny do karantény,“ povídal nedávno v rozhovoru pro iSport Premium. „Mně se to naštěstí vyhnulo. Připojil jsem se k Maple Leafs a trénoval individuálně na ledě s trenéry.“

Když se Marlies dali po nákaze zase dohromady, Král se znovu zapojil. „Přišlo mi to, jako bych měl další letní přípravu. Zase jsem se musel dostávat do zápasového tempa,“ přiznal. Nastupoval pravidelně, ale nechodil na přesilové hry, jak byl zvyklý z Komety. „Ještě nemám optimální formu. Je to úplně jiný hokej, ani jako týmu nám to moc nejde,“ říkal před dvěma týdny.

První bod si připsal až v noci na čtvrtek, ve svém devátém utkání v AHL. Na konci první třetiny utkání proti Belleville (farma Ottawy) snižoval na 1:4. Prosadil se skrytou střelou od modré čáry. Za nepříznivého stavu se ani příliš neradoval, sebral si puk z ledu a odjel na střídačku. Marlies nakonec padli 4:6.

„Je působivé, jak rychle se přizpůsobil této úrovni, jak rychle vstřebal mnoho našich konceptů, detailů a systémů,“ chválil českého mladíka Greg Moore, hlavní trenér Marlies. Krále čeká na farmě ještě jeden zápas, hned večer další duel proti Belleville, play off se letos hrát nebude. V kádru by měl zůstat i příští sezonu a bojovat o místo v NHL, smlouvu má ještě na další dva roky.

Králova sezona PŘEROV (Chance liga) KOMETA (Tipsport extraliga) TORONTO (AHL) Zápasy 7 57* 9 Body 10 (2+8) 27 (7+20)* 1 (1+0) *včetně play off

