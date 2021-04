Kometa hledá klíčového beka. Zábranský jde do Finska, Tybor padl

Libor Zábranský mladší se z hostování ve Varech nevrací do brněnské Komety, ale míří do Finska • Pavel Mazáč / Sport

Jeden nosný obránce by byl, zkušený Marek Ďaloga (32) z Pardubic. Ale kdo k němu? Kometa shání po odchodu Filipa Krále s Petrem Zámorským druhého elitního beka. „Řešíme to,“ potvrdil boss Libor Zábranský. Určitě se jím nestane jeho syn Libor (20), který po hostování v Karlových Varech odchází do finské ligy.

Jeho novým domovem bude klub ze spodku tabulky soutěže, transfer má být potvrzen zkraje příštího týdne. Je to překvapení, neboť Zábranský senior měl v hlavě, že se jeho potomek stane jedním z pilířů defenzivy. V tomto ročníku se v extralize trefil sedmkrát.

„Mladý Libor je profík, odehrál stabilní sezonu ve Varech. Je ve výborném věku,“ chválil nový brněnský kouč Jiří Kalous, jenž s navrátilcem počítal. Jenže pak přistála na stůl nabídka na dvouletou smlouvu ve Finsku a mladík s tvrdou střelou po ní skočil. „Rozhodnutí bylo čistě na něm,“ uvedl zdroj Sportu.

Zadní řady Komety opouštějí také Peter Trška s Ondřejem Němcem (oba Zlín), nepočítá se s Michalem Barinkou. Navíc pořád hrozí, že za moře zmizí po draftu talentovaní Radek Kučeřík a Stanislav Svozil.

Jisté jsou posily do útoku, o nichž už deník Sport informoval: Alexandre Mallet (Vítkovice), Dávid Skokan, Marcel Haščák (oba Poprad) a Radovan Pavlík (Mountfield/Liberec). Nevyšla jednání s Radoslavem Tyborem, jenž si údajně vybral Vítkovice. Zůstane Daniel Rákos, pro něhož je nachystána nová smlouva. To neplatí u Jakuba Klepiše, jenž se vrací k rodině do Prahy a měl by posílit Liberec. Pokračovat nebudou ani Tomáš Vincour, Vojtěch Němec či Dávid Bondra. Nejspíš ani Jakub Valský.

Možný je odchod útočníka Petera Schneidera, který patří k dražším borcům a nebyl spokojený s vytížením na konci sezony. „Budeme se o tom bavit,“ potvrdil včera Zábranský. Ačkoliv je dvacetigólový Rakušan pod kontraktem, nový kouč Kalous ho v týmu mít nemusí.

