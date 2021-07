Štěpánek do války s Třincem nechtěl: U nás je smlouva papír od salámu

Prodloužíte smlouvu, oslavíte mistrovský titul... a jste bez místa. Hodně zvláštní sezonu za sebou má zkušený brankář Jakub Štěpánek (35). S třineckými Oceláři sice získal ligové zlato, ale v play off i kvůli nemoci COVID-19 neodchytal jediný zápas, v nabitém kádru přišel o pozici. A pouští se do francouzského dobrodružství. Na dva roky podepsal kontrakt s Grenoblem. Jak přišel Štěpánek k nákaze, jak řešil rozvázání smlouvy s Oceláři a jak je na tom s francouzštinou?

V pondělí znovu obleče výstroj, nasadí brankářskou masku a vyrazí na led. Jakub Štěpánek si před odjezdem do Francie domluvil tréninky s prvoligovou Porubou, kde v minulosti také hrával. „Na suchu jsem trénoval sám, na led půjdou s Porubou,“ přibližuje Štěpánek. „Jsem rád, že mi to umožnili, abych se do toho po pauze zase trochu dostal. Druhého srpna se mám hlásit v Grenoblu, pomůže mi to.“

V Třinci byl Štěpánek necelé dvě sezony. V průběhu ročníku 2019/20 nahradil Patrika Bartošáka, který se po kotrmelci s životosprávou nečekaně pakoval. Štěpánek přišel po vyřazení z Pardubic, Ocelářům pomohl ke dvěma druhým místům v základní části. Dařilo se mu i na stříbrném Spengler Cupu. Play off si ale s Třincem nezahrál.

45 Tolik zápasů odchytal Jakub Štěpánek za třinecké Oceláře. Vítězných jich bylo 28, měl 6 čistých kont, úspěšnost zákroků 91,5 % a gólový průměr 2,19.

„Sešlo se mi to úplně kravsky,“ hlásí upřímně. „Konec předchozí sezony sebrala pandemie, play off se vůbec nehrálo. A v té letošní jsem těsně před vyřazovacími zápasy onemocněl. Škoda, myslím si, že v obou případech bych začínal jako jednička.“

Covidu se Štěpánek přitom celou dobu úspěšně vyhýbal. Pozitivně testovaný byl teprve před začátkem play off. Do brány šel Ondřej Kacetl a už místo nepustil. „Byl to pro mě takový zvláštní titul, protože jsem k němu nepomohl na ledě,“ neskrývá Štěpánek, který dodnes pořádně neví, kde virus chytil. „Bavil jsem se o tom s Ondrou Kovařčíkem, který onemocněl o dva dny dřív než já. Nevím, asi to přivezl