Bývalý gólman Kladna běsnil! Po gólu házel vyrážečkou, ze vzteku spadnul

Na Youtube najdete tisíce sestřihů brankářských výbuchů emocí. Maskovaní muži hází helmami, hokejkami, nebo si dokonce s protihráči srovnávají účty v pěstních soubojích. Někteří útočníci je moc dobře umí vyvést z rovnováhy, otravovat je tak dlouho, až saze prostě bouchnou.

V umění provokace byl mistrem třeba legendární forvard Kings a Rangers Sean Avery, který v NHL konstantně vyštvával brankáře do potyček, drtivá většina NHL ho nesnášela.

A pak je tu druhá kategorie frustrace... To přijde bod zlomu, v němž se dlouho kupící vztek ventiluje do několika sekund. Tady sedí případ Andreje Košarišťana, který se rozohnil během Eastern Cupu v Košicích. Blížila se půlka zápasu a 27letý gólman už podruhé během hry pohnul brankou. Bratislavský Slovan se zrovna dostal do přečíslení dvou na jednoho, sudí však museli hru přerušit. A rozhodli se jednat. Signalizovaný dvouminutový trest za zdržování hry pro brankáře znamenal už dvojnásobnou početní výhodu soupeře.

V 99 procentech případů by podobná situace během přípravy žádnou odezvu nevyvolala, v Crow aréně ale dostali diváci lístky na doprovodnou show zadarmo. Košarišťan začal běsnit, divoce vylétl proti hlavnímu arbitrovi a zvednutýma rukama mrsknul hokejkou o zem. Celou akci viditelně doprovázel řevem a když dojel k odhozenému náčiní na ledě, snažil se ho ještě nakopnout. Artistická vložka nedopadla, 27letého gólmana těžká výstroj převážila a uklouzl.

ANDREJ KOŠARIŠŤAN Narozen: 10. prosince 1993 (27 let)

Klub: Košice (hostování z Kladna)

Pozice: brankář

Hráčská kariéra: Dolný Kubín (2008-2009, mládež), Žilina (2009-2011, mládež), Trnava (2011-2012), Banská Bystrica (2012-2015), Piešťany (2015-2016), Banská Bystrica (2016-2017), Liptovský Mikuláš (2017-2018), Nové Zámky (2018-2019), Košice (2019-2020), Kladno (2020-2021), Košice (2021, host.)

Největší úspěchy: mistr slovenské extraligy (2017)

Komický pád pobavil většinu přítomných, maskovaného muže ale o to míň. Sesun na led tak ještě doprovodil odhozením vyrážečky do plexi. Kromě avizované dvojky dostal slovenský brankář ještě osobní desetiminutový trest a Košice se bránily ve třech proti pěti. Branka nakonec nepadla, kolega na druhé straně ledu, mimochodem Kristers Gudlevskis, který se svého času snažil prosadit v Tampě, ovšem slovenského soka přechytal. Skupinový zápas přípravného turnaje vyhrál Slovan 2:1.

Košarišťan se vrátil do vlasti po sezoně strávené u kladenských Rytířů, kterým jistými výkony pomohl zpět do extraligy. Před nadcházejícím ročníkem podepsal smlouvu v Mladé Boleslavi, ale s klubem se dohodl na hostování v Košicích, aniž by odchytal jediný soutěžní duel.