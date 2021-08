Plekanec o roli skauta i zámořské legii na Kladně: Máme ještě dost práce

Před sezonou měl i trochu jiné povinnosti než se jen co nejlépe připravit na nový ročník. Kladenský kapitán Tomáš Plekanec (38) si po návratu Rytířů do extraligy střihl také roli skauta, když spolu s Jaromírem Jágrem lanařili do týmu hráče ze zámoří. Povedlo se jim sehnat celou legii, v níž figurují pro zkušeného útočníka zřejmě i noví parťáci do elitní lajny. „Věřím, že v září budeme připravení,“ řekl někdejší reprezentant po výhře nad Karlovými Vary (3:2p). Na „domácím“ hřišti v Berouně se trefil poprvé v rámci přípravy.

Po jak dlouhé době jste hrál v Berouně?

(s úsměvem přemýšlí) „Po dvaceti letech? Možná víc.“

A bylo vám příjemně na tak malém zimním stadionu?

„Bylo to příjemný. Slavil plný zimák. Takže i když tady bylo tisíc lidí, tak atmosféra byla fajn. Samozřejmě si všichni užíváme, že je situace konečně v nějakém normálu a lidé můžou přijít na hokej. Doufám, že to tak zůstane.“

S Kladnem jste zatím odehráli čtyři přípravné zápasy. Už si tým sedá?

„Ještě je před námi hodně práce, pomalu se to zlepšuje, ale máme na čem pracovat. Je tady spousta nových kluků, Kanaďanů, takže je potřeba se sehrát a dostat se do toho. Pořád je to příprava a týmy určitě nehrají tak, jak budou hrát v extralize. Je to podobný, ale není to úplně ono. S hodnocením bych počkal až na opravdové zápasy. Věřím však, že v září budeme připravení.“

Máte fungl nová křídla ze Severní Ameriky, se kterými byste měl hrát i během sezony. Přijde vám, že už si na ledě rozumíte?

„Pár věcí je tam dobrých, ale samozřejmě budeme v průběhu přípravy ještě zkoušet jiné kombinace. Myslím si, že je před námi ještě spousta práce. Měsíc, než začne opravdová extraliga. Takhle jsme odzkoušeli nějaké zápasy a myslím si, že ve čtvrtek vyzkoušíme opět něco jiného. Uvidíme, které kombinace budou nejlepší.“

Každopádně s útočníky Dannym Kristem a Danielem Ciampinim jste se poprvé střelecky prosadil. Co vám říkali spoluhráči po vašem gólu na 2:2?

„Že jsem dobrý tenista, ale já jim říkal, že baseballista, tak nevím.“ (směje se)

Všichni členové početné zámořské legie už zapadli v kabině?

„Jo, v tom si myslím, že vůbec nebyl problém. Řekl bych, že kluci jsou zvyklí. Většina z nich už v Evropě hrála, takže si myslím, že to tu pro ně není nic moc nového, tedy až na kladenský zimák. (usmívá se) Jinak dobrý.“

Gólman Landon Bow zatím vypadá hodně jistě v bráně, viďte?

„Chytá výborně. Zatím v každém zápase chytil pár důležitých šancí, takže v sezoně na něj budeme hodně spoléhat a budeme věřit, že nám pomůže k tomu výsledku.“

Před prodloužením jste brankáři něco říkal. Můžete prozradit, o co šlo?

„Hráli jsme tři na tři, takže se může stát, že mu občas nahrajeme puk, když budeme pod tlakem, nebo budeme potřebovat vystřídat, což je normální. Dělá to spousta týmů, jen je občas důležitý si to připomenout.“

Při lovu zámořské legie jste si společně s Jaromírem Jágrem střihli roli skautů. Bavilo vás mít volnou ruku během hledání posil, nebo jste se u toho dost zapotili?

„Těch hráčů, na které jsme s Jardou koukali během léta, bylo hodně. Samozřejmě to je někdy loterie, člověk je nevidí úplně naživo, snaží si získat kontakty a zprávy od lidí, kteří hráče viděli a mají s nimi zkušenosti. Uvidíme, co z toho bude, ale zatím musím říct, že kluci zapadli skvěle do kabiny. V dalších zápasech se budou zlepšovat stejně jako všichni ostatní.“

A jak se do Kladna dostal trenér Jeff Paul?

„S ním si to spíš řídil Jarda. A… Uvidíme, tak si to sedá, rozkoukává se, je to pro něj taky něco nového. Jak říkám, snad si všechno sedne do září a bude to dobrý.“

Podle Jaromíra Jágra už jste se delší dobu bavili o tom, že přivedete do Kladna kanadského kouče. Co konkrétně si tedy od Paula slibujete?

„Tohle je spíš otázka na Jardu, ale bavili jsme se o tom v průběhu play off první ligy. Nevěděli jsme, jestli se nám podaří postoupit. Myslím si, že Jarda měl tu myšlenku, když neměl možnost podepisovat hráče včas. Dalo se čekat, že tady bude spousta cizinců. Tak jsem mu dal víceméně můj návrh, jestli nechce zkusit trenéra, protože si myslím, že by to byla zajímavá spojka mezi hráči a trenéry. Bude to prostě jednodušší a případně se může zapojit i do mládeže. Bude to hlavně na Jardovi, jak s tím naloží, jak to použije a jak to udělá, ale já doufám, že se to povede a bude to ku prospěchu Kladna.“

Z NHL se po letech vrací do Česka David Krejčí. Určitě se těšíte na někdejšího reprezentačního parťáka, nebo ne?

„Je to super. Hlavně pro fanoušky je to neskutečná zpráva. Za mě pecka. Doufám, že si to lidi užij, že Krejča předvede výborný výkony a bude se v extralize opět na co koukat.“

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE