Divákovi ve Finsku ruply nervy. Seskočil z tribuny, aby zmlátil hráče

Během utkání finské divizní soutěže seskočil fanoušek při hádce s hráčem z tribuny a vlétl do kabiny, kde měl hráče napadnout • koláž iSport.cz

Nečekané emoční výlevy fanoušků nejsou (nejen) v hokeji ničím zvláštním. Nicméně výbuch jednoho diváka z Finska na závěr minulého týdne bezpochyby překročil všechny meze. Během utkání tamní třetí divize seskočil z tribuny a vyrazil za hráčem soupeřícího týmu do šatny, kde ho údajně napadl. Incident, který se díky natočenému videu nyní šíří sociálními sítěmi, momentálně vyšetřuje policie. Útočníkovi z ochozů hrozí obvinění i doživotní zákaz vstupu do arény.

Bizarní události v průběhu divizního zápasů Uplakers s AHK předcházela situace, když se dva soupeři rozhodli shodit rukavice a pořádně se do sebe pustit. Jak ukazuje video, po urputné rvačce byli oba aktéři vykázáni předčasně do šaten. Když už zcela klidní hokejisté odcházeli vedle sebe ke kabinám, na tribuně nad vchody stáli dva naštvaní fanoušci, kteří začali pokřikovat směrem k procházejícím bijcům.

Jeden z nich v dresu AHK si nadávky z ochozů nenechal líbit a křičícím divákům nahlas odpověděl. To, co jim řekl, oba už tak vytočené fanoušky zřejmě pořádně dopálilo, a rozhodli se, že si s hráčem vymění názory pěstmi. První zamířil ke schodům, ale dál se evidentně nedostal. Druhý „šel“ zkratkou, přelezl zábradlí a minimálně z výšky tří metrů se spustil na zem. Rozzuřený muž si při seskoku málem ublížil o dveře, které se zrovna otevíraly, pád ale ustál a okamžitě vyběhl za hokejistou do kabiny.

K čemu přesně došlo uvnitř šatny, není ze záznamu jasné. Z neklidného chování spoluhráčů na ledě a dokonce i soupeře, který se s protivníkem před chvílí rval, je ovšem patrné, že se agresor z tribuny na hokejistu vrhnul. Do místnosti začali vzápětí nabíhat hráčovi parťáci, rozhodčí a členové realizačního týmu, aby dost pravděpodobný konflikt ukončili.

V závěru videa už není vidět, jak fanoušek opouští kabinu, diskuze na reddit.com však potvrzují, že k napadení hokejisty finského celku zřejmě došlo. Případem se již má zabývat policie a není vyloučeno, že bude na útočníka ze strany AHK vzneseno obvinění. Měl by rovněž dostat celoživotní zákaz návštěv zimního stadionu, kde na sebe nelichotivě upoutal pozornost.