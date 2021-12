Brutální šílenost! Švéd sejmul parťáka, hrozí mu vyhazov i konec

Byl to nebezpečný a cílený útok. Přišel bez vyzvání, nečekaně, z ničeho nic. Klub okamžitě zahájil vyšetřování a řeší, jak se s ošklivým incidentem vypořádat. Rasmus Ahlholm svého zkratu posléze litoval, omluvil se a prohlásil, že se nejednalo o úmysl. Další den už nebyl na tréninku a k týmu se nesmí připojit, dokud se záležitost neprošetří. Dá se očekávat, že může následovat přísnější trest.

Lundell Noer situaci nekomentoval, následující den se však s týmem znovu připravoval na ledě. „Je naprosto nepřijatelné, aby spoluhráč provedl druhému něco takového,“ řekl kapitán Patrik Thoresen a nejproduktivnější hráč mužstva, který v minulosti prošel NHL a KHL. Ahlholm ho v bodování týmu následuje. Ve Storhamaru působí třetí sezonu, v norské lize celkem sedmou. Za tu dobu si připsal dohromady 322 bodů. Věří, že videozáznam jasně prokazuje, že se Lundella Noera chystal trefit, ale svůj protějšek zasáhl nešťastně.

Pro švédský deník Aftonbladet nicméně Ahlholm připustil, že mezi oběma hráči kypělo napětí, byť jinak spolu vycházeli dobře. „Nic proti sobě nemáme, jenom se něco se nashromáždilo během tréninku. Pak jsem si naprosto špatně vyhodnotil situaci a mělo to neblahou dohru, když jsem po něm vystartoval, jak chtěl vyrazit za pukem. Jsem rád, že to není nic vážného a že je v pořádku,“ líčil Ahlholm.

Bez ohledu na to, co se stalo a jak to vypadalo, jednal bezohledně. Bezprostředně po Lundellově pádu na led za ležícím spoluhráčem ani nepřijel. Klub začal incident prošetřovat. „Je to něco, co bereme velmi vážně. Pro všechny je to těžké, pro Jacoba i pro Rasmuse. Jde o osobní záležitost hlavně jich dvou, ale zároveň to ovlivňuje celý náš tým. Pokud se něco takového stane, musíme udělat, co je potřeba. Zatím jsme však nedospěli tak daleko, abychom mohli říct, zda vyvodíme kázeňské tresty,“ řekl Stein Onsrud, předseda představenstva Storhamaru. Nicméně je klidně možné, že Ahlholm v klubu skončil.