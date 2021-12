Chtěl mi švihnout! Plzeň zaplatí za napadení videotrenéra Třince

„Dostali jsme gól, který byl sporný,“ líčí napadený Dalibor Pail. „Hned jsem se díval na noťas a řešili jsme, jestli budeme dávat coach challenge. Byl jsem zažraný do počítače, periferně jsem viděl, že ke mně někdo z levé strany z tribuny přichází a letěla po mně ruka. Jestli mi chtěl dát pohlavek? Nebo mi švihnout? Reflexivně jsem uhnul, plácnul mě přes kšiltovku.“

Podle Paila byl agresor starší chlapík. „Agresivní, přiběhl a hned štěkal, máchal rukama. Ptal jsem se ho, jestli je normální? Ať se jde léčit. Sprostě mi vynadal, co prý hlásím trenérům dolů a podobně. Chtěl mi švihnout ještě jednou, to už jsem se postavil. Pak ho chytili sekuriťáci.“

Ochranka diváka zadržela a předala policistům k identifikaci. Disciplinární komise ve složení Viktor Ujčík (předseda), Leoš Čermák, Tomáš Jelínek a Libor Procházka se teď situací zabývala a vydala verdikt. Plzeň má zaplatit 15 tisíc korun.

Podle Paila to není zrovna v Plzni ojedinělé. „Jsme zvyklí, fanoušci tam hodně nadávají, hokeje si moc nevšímají, spíš se tam jdou vyřádit v tomhle směru,“ krčí rameny. „V Olomouci se v minulosti taky stal podobný incident, protože tam videotrenéři neměli kvalitní místo. Seděli jsme normálně na tribuně, půlmetru od nás fanoušci Olomouce. Když se prohrává, když dostanou gól nebo ve třetí třetině mají vypito, tak jsou agresivní. A my klubové věci mít musíme, takže jsme na ráně.“

Na druhou stranu třinecký videotrenér uznává, že se postupně situace na stadionech zlepšuje. „Všichni pro svoji práci chceme kvalitní místo s výhledem a připojením. Kluby se to snaží řešit. Někde to nejde, to chápu. I v Olomouci nás od toho incidentu dávají do boudy ke kameře. Tam je klid.“

Sám se snaží, aby v Třinci měli hosté solidní podmínky. „Chtěl jsem, aby měli dobrou pozici jako já. Sedíme úplně pod střechou nad kamerama, nad vipkama. Hosté jsou čtyři metry ode mě, mají stůl, připojení, nikdo tam nechodí a je to blízko do šatny. Stačí seběhnout schody. Bylo by fajn, kdyby to nám tohle poskytli i venku. Chápu, že na starších stadionech to nejde, ale na novějších by snad neměl být problém.“

S výtržnosti fanoušků se Oceláři potkali i v neděli v Mladé Boleslavi. Na konci zápasu, který Třinec vyhrál 3:0, na jejich střídačku přiletěla plechovka piva. „Byli tam tři borci, vyloženě opilí, čekali nad střídačkou už pět minut před koncem zápasu,“ přitakal Pail. „Dalo se čekat, že něco vyvedou, ochranka tam nebyla. Až pak je někdo z rozumných domácích fandů poslal pryč. Bohužel, i v tomto směru je to pro nás pestré, pořád je třeba být ve střehu.“

