Týden plný derby v ULLH, úspěšní byli UK Hockey Prague a HC MUNI

Vyhrocené utkání dopadlo lépe pro Olomouc, která bere tři body

Na úvod čtrnáctého kola dorazili do Uničova plzeňští Akademici. Do zápasu vstoupili lépe domácí hokejisté, kteří se díky trefě Cacha ujali vedení v sedmé minutě. Ve zbytku první části to na ledě vypadalo spíše jako na bojišti, odehrála se spousta šarvátek. Rozhodčí během této části zápasu rozdali 108 trestných minut a hned čtyři hráči byli předčasně posláni do sprch. Začátek druhé periody byl v režii Hanáků, kteří se dostali do dvoubrankového vedení zásluhou rány Formánka. V polovině utkání se o slovo přihlásili Akademici, Švec dorazil volný kotouč do branky a využil přesilovku hostujícího celku. Do poslední dvacetiminutovky šli domácí s jednogólovým vedením. Hosté se pokoušeli o srovnání stavu, ale Šoustal by neprůstřelný. Na druhé straně inkasoval Štekr, kterého překonal z dorážky Zmeškal. Pojistku do odkryté branky přidal Palička. Utkání plné soubojů a šarvátek nakonec skončilo ve prospěch domácích, kteří si připsali čtvrtou výhru v řadě. Dominik Cach se podílel na vítězství třemi kanadskými body za gól a dvě asistence.

HC Univerzita Palackého v Olomouci – Akademici Plzeň 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Cach (Dubovčí), 22. Formánek (Rimmel, Palička), 45. Zmeškal (Cach), 59. Palička (Cach, Rosecký) – 31. Švec (Šibra, Prachař).

Riders drželi s Karlovkou krok, nakonec na domácím ledě padli

Hned od samotného začátku zápasu byli aktivnější hráči UK Hockey Prague, kteří svou aktivitu přetavili v branku v šesté minutě, z modré poslal kotouč do branky Novák. Další úspěšný pokus ohrožení pardubické branky nastal ve čtrnácté minutě, David Jindra vystřelil z mezikruží a puk dolétl až za Sodomku. Pardubičtí využili ke konci první části přesilovou hru, Stolín uspěl bekhendovou trefou. V úvodu druhé části však náskok hostů zvyšoval Martínek, který zametl kotouč za Sodomku. Východočeši dostali šanci v podobě přesilovky, tu využil Maršík, který skóroval díky bekhendové trefě. Před poslední periodou se domácí za Pražany drželi s odstupem jedné branky. Do rozhodující části zápasu však vstoupili Riders velmi špatně, vrcholem byla branka, kterou obdrželi ve vlastním oslabení, půl minuty poté se celek z hlavního města prosadil znovu, a to byla konečná. Na tyto slepené branky již Pardubičtí nedokázali odpovědět a body si odvezli hráči UK Hockey Prague.

Riders Univerzita Pardubice – UK Hockey Prague 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 19. Stolín (Lenoch), 29. Maršík (Hebek, Faltys) – 6. Novák (Halberštát, Šimanský), 14. Jindra (Novák), 22. Martínek (Glitta, Havelka), 50. Havelka (Volf), 51. Martínek (Glitta, Jindra).

SESTŘIH: Riders Univerzita Pardubice - UK Hockey Prague 2:5, 14. kolo ULLH

Dohrávka pátého kola jasně pro Akademiky

Druhý zápas Plzně proti Olomouce v jednom týdnu? I to se v ULLH stává. A hned v první periodě odskočili domácí Akademici do vedení o dvě branky. Nejprve se podařil individuální průnik Hanzlíkovi, poté v oslabení pláchl Švec, který ukličkoval Novotného v bráně Hanáků. Třetí kousek do Olomoucké klece poslal Kalus, který stál na konci přesilovkové formace. Stejný střelec skóroval zanedlouho znovu, když se prosadil střelou z mezikruží. Ve 37. minutě se zapsal do statistik první střelec hostů, Skopal se prosadil v pádu. Druhou branku olomouckých hokejistů vstřelil Palička, i když Štekr při přesunu vysadil branku z pozice, gólová trefa byla v pořádku. O slovo se přihlásili také Západočeši, osamocený Reitspies pohodlně zakončil. Během posledních dvaceti minut padlo po gólu na každé straně. Nejprve snižovali hosté, Zmeškal nadvakrát dorazil střelu do sítě. Na konečných 6:3 upravil Šibra, který skóroval do osamocené branky hostů. Body tentokrát zůstávají v Plzni.

Akademici Plzeň – HC Univerzita Palackého v Olomouci 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Hanzlík, 13. Švec (Šibra), 22. Kalus (Princl, Hanzlík), 36. Kalus (Švec), 39. Reitspies (Prachař, Princl), 60. Šibra – 37. Skopal (Hajšman, Zmeškal), 39. Palička (Rimmel), 45. Zmeškal (Hajšman, Dubovčí).

Brněnské derby ovládli hráči MUNI

První brněnská bitva v sezoně měla jednoznačný průběh. Již v první minutě se dostali do vedení hráči HC MUNI po bekhendové trefě pod víko z hole Račického. Druhou branku přidal v polovině první části Ivičič, který vypálil z první a vymetl horní růžek branky. Třetí trefu přidali hosté z přečíslení, Račický se z mezikruží nemýlil. Zkraje druhé třetiny zvýšil náskok Masaryčky Voříšek. V polovině utkání se ozvali Cavaliers, Hasoň projel bez problémů obranou, a nakonec zavěsil za bezmocného Holuba. Od této chvíle se hra začala vyrovnávat a viděli jsme mnoho nevyužitých šancí na obou stranách. Hned po druhé pauze zaútočili domácí, Zemánek mířil mezi nohy hostujícího gólmana a skončil brance. Postupně na ledě přibývalo mnoho šarvátek. Masaryčka poté mohla odskočit v přesilovce pět na tři, ale tuto šanci hokejisté promrhali. Závěrečný risk bez gólmana nevyšel a MUNI si odváží tři body, Cavaliers se ani tentokrát ze dna tabulky ULLH neodlepí a jejich ztráta na postup do play off začíná narůstat.

VUT Cavaliers Brno – HC MUNI 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 32. Hasoň (Sabol, Pernický V.), 41. Zemánek (Balát) – 1. Račický (Štrauch), 10. Ivičič (Novosedlík, Voříšek), 20. Račický (Bartkovský), 26. Voříšek (Novosedlík, Ivičič).

SESTŘIH: VUT Cavaliers Brno - HC MUNI 2:4, 14. kolo ULLH

UK Hockey Prague navyšují náskok v čele ULLH

Úvodní dvacetiminutovka pražského derby byla velmi vyrovnaná, větší šance měli na svých hokejkách domácí UK Hockey Prague a soupeřův gólman musel být ve střehu. První gólová radost se uskutečnila na konci periody, kdy po buly vypálil Čmejla a poslal domácí do vedení. Brankář Mašek deptal střelce Engineers i ve druhé části. Naopak hráči Karlovky navyšovali své vedení, nejprve využil přečíslení Šimanský, poté tečoval střelu Málka Rubeš a domácí vedli o tři branky. Střeleckou smůlu hosté prolomili ve 43. minutě, kdy skóroval Janiurek. Další trefu Engineers nepřidali, naopak Šonský omylem tečoval kotouč do vlastní branky a UK se radovali ze čtvrtého gólu. Do hostující klece dolétl kotouč v posledních minutách zápasu, kdy Čmejla využil přesilovou hru. První pražské derby sezony dopadlo lépe pro Univerzitu Karlovu, to druhé je na programu začátkem března.

UK Hockey Prague – Engineers Prague 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 20. Čmejla (Glitta), 31. Šimanský (Martínek), 35. Rubeš (Málek, Halberštát), 52. Havelka (Síla), 59. Čmejla (Martínek, Glitta) – 43. Janiurek (Vaňous, Fiala).

SESTŘIH: UK Hockey Prague - Engineers Prague 5:1, 9. kolo ULLH

V příštím týdnu, který startuje 7. února, nás čeká další nálož utkání Univerzitní ligy ledního hokeje, navíc se pomalu, ale jistě rozhoduje o pozicích do play off!