Akademici jsou prvními finalisty ULLH! Druhá série se vrací do Prahy

Souboj HC UP Olomouc s UK Hockey Prague • HC UP Olomouc / ULLH

Výborný Mašek odvrátil konec sezony UK Hockey Prague

Olomoučtí přivítali v prostějovském azylu pražský celek a usilovali o postup do finále. Hra začala rozvážněji, a to na obou stranách. První velká šance se objevila až v šestnácté minutě, kde měl na hokejce vedoucí gól domácí Palička, ten však nedotáhl kličku do zdárného konce. Následně měl výbornou pozici Skopal, který ztratil kontrolu nad kotoučem a nakonec nezakončil.

První rána padla do klece v osmnácté minutě. Hosté měli k dispozici přesilovou hru, nejprve v ní orazítkoval Jindra tyč, poté se po pěkné kombinaci prosadil Oliver Glitta. Ve druhé periodě zvyšovali tempo Pražané, kteří si vypracovali mnoho šancí a převážně to byli právě oni, kteří ohrožovali bránu soupeře. Herní převaha jim přinesla ovoce ke konci druhé dvacetiminutovky. Viktor Martínek si vybruslil od kruhu do předbrankového prostoru a vypálil nechytatelnou ránu do bližší šibenice.

Ve třetí části komplikovala domácím cestu za vstřelením branky častá vyloučení. Naopak hráči z hlavního města se prosadili po pěkné akci. Martínek se procpal u mantinelu kolem Kropáče a střílel na Šoustala, ten však kotouč vyrazil před sebe a Oliver Glitta neměl se skórováním sebemenší problém.

Pražané tak vynulovali střelce z Olomouce a do rozhodujícího zápasu budou mít výhodu domácího prostředí.

HC Univerzita Palackého v Olomouci – UK Hockey Prague 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Glitta (Jindra, Martínek), 39. Martínek (Jindra, Málek), 48. Glitta (Martínek, Jindra).

SESTŘIH: HC Univerzita Palackého v Olomouci – UK Hockey Prague 0:3, 2. semifinále ULLH

Akademici rozdrtili Black Dogs v plzeňském šapitó

Plzeňští si z Budějovic dovezli výhru 4:2 a usilovali o postup do finálového boje o Pohár Jana Palacha. Domácí měli více ze hry od samého začátku. Tohle snažení se hned v šesté minutě promítlo ve skóre, závaru před brankou využil Marek Princl. Velmi rychle Akademici navýšili náskok, Reitspies našel Martina Fořta, který vyslal střelu zápěstím přímo do vikejře. Hosté v první periodě mnoho šancí neměli, navíc když se nějaká naskytla, zlikvidoval ji jistý Štekr.

Show domácích pokračovala i v prostřední části. Marek Princl obdržel kotouč na pravém kruhu a odtud zakončil zápěstím na zadní tyč. Utkání se začalo poměrně dost vyhrocovat a rozhodčí rozdávali spoustu trestů. V polovině utkání vymysleli v početní výhodě výbornou ťukanou Západočeši, na konci úspěšné kombinace stál Daniel Malý. Plzeňskou Ice Arenou se rozezněla Pátá, domácí fanoušky rozradostnil Jakub Švec, který sám proti gólmanovi nezaváhal. Hosté se však vzápětí ozvali, Jiří Kubeš potrestal laxní obranu Akademiků.

V úvodu třetí dvacetiminutovky se dostal k úspěšné dorážce Jakub Švec, který zvětšoval gólový polštář domácích. Z gólu se radoval také Martin Fořt, který doklepával před brankou. Za Black Dogs se prosadil Matěj Dvořák, který využil přesilovku hostů. Posledním úspěšným střelcem duelu byl Vít Reitspies, který bekhendem doklepával do odkryté části branky.

Akademici si tak zajistili vstupenku do finále Univerzitní ligy ledního hokeje, na svého soupeře si však musí ještě počkat.

ZČU Akademici Plzeň – Black Dogs Budweis 8:2 (2:0, 3:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 6. Princl, 7. Fořt (Reitspies), 27. Princl (Hanzlík), 32. Malý (Reitspies, Princl), 33. Švec (Reitspies, Malý), 42. Švec (Malý, Prachař), 45. Fořt (Beer, Říha), 59. Reitspies (Fořt, Jankovský) – 34. Kubeš (Koupal), 50. Dvořák (Rolínek, Hrůša).

SESTŘIH: ZČU Akademici Plzeň – Black Dogs Budweis 8:2, 2. semifinále ULLH

Rozhodující utkání mezi UK Hockey Prague a HC Univerzitou Palackého v Olomouci se odehraje ve středu 6. dubna v pražském Edenu. Viktor Martínek z Prahy má o osudu třetího semifinále jasno: „Pro nás existuje jen výhra, to, co se stalo v Edenu minule, to už se nebude opakovat. Věřím, že dojdeme do finále.“

Před soubojem o postup promluvil i Pavel Skopal, kapitán Olomouce: „Nemohli jsme si myslet, že Prahu přejedeme 2:0. Jedeme dál, třetí zápas urveme a věříme, že to vyjde!“

Rozuzlení druhé semifinálové série můžete sledovat i vy přímo z pohodlí domova, a to na TV Tipsport či HbbTV České televize!