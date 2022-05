Ze Vsetína do finské špičky. Málek (20) bral Ilves hned, chce tlačit na krajana

Z Chance ligy do špičkového týmu finské Liigy? To se stane tak jednou za deset let. Výjimečný počin se povedl brankáři Jakubu Málkovi (20), jenž odchází ze Vsetína do Ilvesu Tampere. Další pikantnost: v týmu vytvoří dvojici s krajanem Markem Langhamerem. Osobně ho nezná, nicméně na staršího kolegu se těší. „Nemuselo by to být tak, že nic neodchytám,“ věří, že se prosadí.

Chtěl se posunout, prvoligový Vsetín už mu byl malý. Také vedení New Jersey Devils, které vlastní jeho práva v NHL, si přálo, ať se prospekt organizace předvede ve vyšší soutěži. „Jersey tomu trošičku pomohlo. Jeho trenér gólmanů tam má nějaké kontakty,“ popisuje pro Sport dvacetiletý gólmanský talent Jakub Málek, který byl od mládeže v péči klubu z Lapače.

Ve hře byla původně česká extraliga, minimálně v podobě střídavých startů. Ještě před koncem ročníku se však ozval finský Ilves. Pak už nebylo co řešit. „Byla to pro mě víceméně jasná záležitost,“ potvrzuje. „Je to lákavé a atraktivní angažmá,“ pochvaluje si.

V první lize si dokázal, že může zvládnout roli jedničky. Už jako teenager obsadil Málek brankoviště v ambiciózním Vsetíně. V poslední sezoně ho vytáhl na druhé místo základní části a následně výrazně pomohl k postupu do finále play off. Manažerům od konkurence kvality rodáka z Kroměříže neunikly. „I s agentem jsme to už chtěli tlačit do vyšší soutěže,“ podotýká mladík, který dokázal v Chance lize skórovat střelou přes celé hřiště do prázdné branky. Povedlo se mu to v říjnu v Havířově. Jako střelce ho však samozřejmě do Ilvesu neberou.

Jeho úkolem je růst vedle zkušeného Marka Langhamera, jenž se dostal do finální nominace Česka na letošní MS ve Finsku. To je konkurence, která taky nemusí člena juniorské reprezentace do 20 let pustit moc často do branky. Na zápřah ze Vsetína může prakticky zapomenout.

„Pro mě je spíš dobře, že tam bude Marek. Je to Čech a pomůže mi, abych se tam rychleji adaptoval. Navíc je výborný gólman. Sledoval jsem ho, už když byl v Arizoně. Vždycky jsem se díval, který z českých brankářů v NHL nastoupil. Můžu se od něj něco přiučit. Bude to škola, která mi pomůže v dalším rozvoji,“ bere to pozitivně.

S automatickou pozicí dvojky se nicméně nemíní smířit bez boje. „Uvidí se později, jakou roli kdo bude mít,“ nechá se překvapit. „Samozřejmě je riziko, že nic neodchytám. Ale upřímně si myslím, že by to tak určitě být nemuselo,“ říká odhodlaně. Pokud nebude mít v Tampere adekvátní vytížení, zkusí se s klubem domluvit na vhodném řešení situace. „Tato sezona mi pomohla a posunula mě dál. Už jsem víc otrkaný mezi muži. Vím, co si na ledě můžu dovolit a co ne,“ věří si.

Varianta odchodu do zámoří tento rok nebyla. V létě se však Málek znovu ukáže v nováčkovském kempu Devils. „Já osobně jsem pro evropskou cestu,“ informuje po podpisu dvouletého kontraktu.

Na Lapači ho nahradí Rus Maxim Žukov z Jihlavy, velký konkurent z Chance ligy a samotného finále play off. Pikantní rošáda. „Je to výborný gólman, ale v sezoně jsem ho moc rád neměl,“ přiznává. „Třeba až ho poznám teď ve Vsetíně, kde začínám letní přípravu, zjistím, že je to fajn kluk,“ říká.

Málek se domnívá, že Vsetín má k návratu do extraligy nakročeno. Podle něj by měl v nejbližších letech své snažení zúročit v proniknutí mezi elitu. „Je to i o štěstíčku, aby přálo v závěrečných fázích play off. Jednou se to určitě povede,“ nepochybuje.

On už u toho nejspíš nebude.