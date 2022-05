Pešán do Lausanne? Nesmysl. Neznám ho a trenéra máme, tvrdí Svoboda

Avizovaná dohoda Filipa Pešána s ambiciózním klubem, který letos slaví sto let od svého založení, byla hodně překvapivá. Petr Svoboda totiž už začátkem dubna uvedl, že na střídačce bude pokračovat kanadský kouč John Fust, který v Lausanne působí v různých rolích od roku 2018. Nicméně i přesto se znovu vynořily zvěsti o údajném nástupu nového vládce střídačky, a že se Lausanne dohodlo s Pešánem.

„Pešána vůbec neznám, nikdy jsem s ním nemluvil. Ta informace, že jde k nám, je naprostý nesmysl. Trenéra máme,“ sdělil pro iSport.cz přímo Petr Svoboda. „Spekulace ať si žijí svým životem,“ řekl Pešán, který byl v těchto dnech na mistrovství světa ve Finsku. Víc se k tomu v dějišti šampionátu říct nechtěl.

Tým Lausanne v tomto ročníku skončil pod Fustovým vedením v základní části sedmý a ve čtvrtfinále play off vypadl s Fribourg-Gottéronem. Jeho dres oblékají i čeští útočníci Jiří Sekáč a Michael Frolík. Před dvěma lety klub sídlící v kantonu Vaud koupil český podnikatel a investor Zdeněk Bakala. Jeho spoluvlastníkem však už není.

Pešán skončil u českého národního týmu po olympiádě v Pekingu. Předtím trénoval extraligový Liberec. Nejprve jako asistent (2008-12) a později coby hlavní kouč (2015-19). V roce 2016 s Bílými tygry získal titul, poté s nimi ještě dvakrát došel do finále play off. Vedl rovněž český výběr do 20 let, v květnu 2019 byl jmenován šéftrenérem hokejových reprezentací.

Od další sezony převzal i seniorskou reprezentaci národní tým. Na loňském mistrovství světa v Rize skončili Češi po čtvrtfinálové porážce s Finskem na sedmém místě, v únoru vypadli v předkole se Švýcarskem a Pešán byl následně odvolán.