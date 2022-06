Hrdinou ve správný čas. Myšák poslal Hamilton do finále Memorial Cupu

Český útočník Jan Myšák poslal gólem Hamilton Buldogs do finále prestižního Memorial Cupu • twitter.com

Zatímco NHL již oslavuje nového šampiona z Colorada, hokejová sezona v zámoří ještě tak úplně nekončí. Po Stanley Cupu se bude hrát také o prestižní Memorial Cup. O trofej pro vítěze kanadských juniorských soutěží se popere i český hokejista Jan Myšák. Dvacetiletý útočník, který si již s Hamiltonem připsal triumf v OHL, pomohl Buldogs do finále prvním gólem v prodloužení utkání proti Shawiniganu (4:3). Zápas o celkové vítězství proti Saint John je na programu o půlnoci ze středy na čtvrtek.

Na premiérový bod v premiérovém Memorial Cupu se Jan Myšák načekal, k ukončení půstu si ale nemohl vybrat vhodnější chvíli. Rozhodující bitva mezi Hamiltonem a Shawiniganem, která vítěze katapultovala do finále týmů z Canadian Hockey League, se za vyrovnaného stavu táhla až do prodloužení. V 71. minutě hry přišel čas pro rodáka z Litvínova, když přesnou tečí nasměroval do branky Cataractes nahození parťáka Nathana Staiose.

Po připsání si úvodní trefy v Memorial Cupu začal Myšák jako hrdina Buldogs na hřišti poraženého soupeře jásat a s ním i všichni spoluhráči, kteří na českého juniorského reprezentanta naskákali. „Na takovou chvíli jsem čekal a vybral jsem si ji ve správnou chvíli. Jsme opravdu šťastní a nadšení, že můžeme hrát ve finále,“ zářil odchovanec litvínovského hokeje, který byl zvolen první hvězdou utkání.

Hráč, kterého si před dvěma roky v draftu NHL vybrali Montreal Canadiens na 48. pozici, může ve finále navázat na celou řadu českých vítězů Memorial Cupu. Prestižní zámořskou trofej vyhráli například Martin Erat (2001), Michal Řepík (2007), Martin Frk (2013) či naposledy Jakub Lauko v roce 2019. Přidá se k nim i Myšák? Hamiltonu v premiérovém finále stojí v cestě „už jen“ Saint John Sea Dogs, vítězové Quebec Major Junior Hockey League.