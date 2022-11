Varaďu řeší Sparta, ale... Český kouč se diví, že ještě necepuje Lausanne

V bohatém klubu u severního břehu Ženevského jezera patří mezi bosse Petr Svoboda, autor zlaté olympijské trefy z Nagana. Někdejší slavný obránce Montrealu či Philadelphie je menšinovým spolumajitelem klubu, ředitelem hráčských operací. A už před pár měsíci sveřepě odrážel informace o chystaném příchodu úspěšného českého kouče.

Do sezony 2022/23 vstoupil v roli náčelníka týmu Kanaďan John Fust, ovšem práce se nedaří – Lausanne se po víkendu propadlo na čtrnáctou pozici tabulky. Jako kdyby v extralize sletěly až úplně dolů hojně dotované Pardubice či Sparta.

Poslední novinkou z klubu je odvolání asistenta trenéra Bobbyho Dollase, jenž měl v gesci defenzivní přípravu mužstva. Na změnu u nejvyššího šéfa střídačky se napjatě čeká, neboť takhle slabě Lausanne hrát zkrátka nemůže.

Hráči to schytávají v médiích, terčem ostré kritiky se však stává i Svoboda a jeho nepříliš úspěšné kroky od samého počátku vstupu do klubu před více než dvěma roky.

„Petr Svoboda se na trhu chová jako obsedantní kupec bez sebemenší schopnosti vybudovat soudržný tým,“ napsal nedávno švýcarský list Blick s odkazem na zákulisní informace o výši kontraktů v klubu, které zdražily tamní hokejový trh. „Svoboda utrácí peníze jako opilý námořník,“ cituje Blick svůj zdroj, jenž prý má přístup ke smlouvám hráčů Lausanne.

Kapitán týmu Lukas Frick během léta přiznal, že v poslední sezoně trvalo až do února, tedy šest měsíců od jejího startu, než se v kabině vytvořila potřebná chemie a dobré vztahy. Ročník 2021/22 skončil ve čtvrtfinále. Tedy neúspěchem.

Nastat má radikální obrat a razantní výpad mezi týmy Zugu, Curychu, Bernu či Davosu. Což se však Svobodově kumpanii stále nedaří. „Není toto všechno známka strukturálního problému? Mohou za to jen hráči? Částečně ano. Pokud si však vymyslíte plejádu jednotlivců a ti se nechají zlákat na platy mimo realitu švýcarského hokeje, nemůžete se divit, že to jako celek nefunguje,“ pokračuje Blick.

Podle Rosy by Varaďův případný nástup mohl vytáhnout Lausanne z nejhoršího. „Vedení dává najevo, že chce být vůči týmu tvrdé, nekompromisní. V ostrém duchu chtějí i trénovat a tímto stylem s hráči zacházet. Zda je to správný postup, nebo není, je každého věc, ale do tohoto způsobu práce by mi Venca Varaďa dobře seděl,“ míní trenér, jenž je ve švýcarském hokeji etablován od roku 2011, kdy ve Fribourgu sázel góly jako útočník a později ve firmě nastoupil jako trenér dvacítky.

Od října 2020 patří do trenérského štábu elitního celku švýcarské ligy, s nímž v minulém ročníku ovládl základní část.

O 46letém Varaďovi se nahlas mluví i jako o možném nástupci Pavla Patery ve Spartě. Ale i Švýcarsko je poměrně reálná varianta, výsledkové potíže hlásí i v Luganu a dalších klubech.