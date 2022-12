Tomášek: Vyhráváme, všechny to baví! Když vzpomenu, jak jsme na tom byli...

Do obou utkání šli jako papírový outsider. Predikce ale vzali, zmuchlali a zahodili do koše. Hokejisté Sparty pokračují na Spengler Cupu v parádní jízdě. Po Kanadě ve středu zdemolovali domácí Davos 9:2, dnes je v semifinále prestižního turnaje čeká švédské Örebro. „Těšíme se! Můžeme porazit každého. Daří se nám, všechny nás to baví,“ září David Tomášek, sparťanský útočník.

Po zpackané Lize mistrů si Pražané ve Švýcarsku spravují mezinárodní reputaci. A taky vlastní chuť. Od půlky listopadu prohrála Sparta v extralize jediný zápas, stoprocentní je zatím taky na Spengler Cupu v Davosu. „Jen tu navazujeme na práci, kterou jsme načali doma. Když si vzpomenu, jak jsme na tom byli před šesti týdny... Teď je náš stav úplně opačný,“ říká forvard David Tomášek v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Devět gólů domácímu Davosu, po Kanadě druhá skvělá výhra. Zdá se, že vám vysokohorský vzduch svědčí.

(usmívá se) „Vypadá to tak! S Davosem to byl vážně výborný zápas, vyšlo nám to. Na týmu je strašně cítit, jak si teď hokej užívá. Všichni jsme uvolnění, daří se nám. Výhrou jsme získali volný den a vstupenku rovnou do semifinále, což přijde vhod. Podali jsme opravdu dobrý výkon.“

Nepřekvapilo vás, jak moc dobrý byl? Šedesát minut jste dominovali, přední švýcarský tým jste smazali z ledu.

„Že jim nasypeme devítku, jsme samozřejmě nečekali, to je jasné. Dali jsme gól skoro z každé šance, to se vám často nestane. Hráli jsme ale opravdu