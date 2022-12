Senzační obrat z 0:3 na 4:3! Sparta si zahraje finále Spengler Cupu

Sparťané při odchodu do šatny oslavují drtivé vítězství nad Davosem • Jan Beneš/HC Sparta Praha

Sparťané se radují z gólu do sítě švédského Örebro v semifinále Spengler Cupu • Jan Beneš/HC Sparta Praha

David Tomášek zařídil vítězný gól, který poslal Spartu do finále Spengler Cupu • Jan Beneš/HC Sparta Praha

Zdálo se být hotovo. Ještě v půlce semifinálového zápasu prohrávala Sparta se švédským Örebro 0:3. Výkon nebyl dobrý, soupeř diktoval tempo. Jenže během devíti minut a sedmnácti vteřin Pražané dokázali skóre senzačně otočit na 4:3. Ve třetí třetině si vedení pohlídali a míří do finále. Na Spengler Cupu český tým triumfoval naposledy před čtyřiceti lety.

Ve 30. minutě zvyšoval obránce Rasmus Rissanen na 3:0. Jenže pak přišlo nečekané vzedmutí do té doby mdlé Sparty. David Dvořáček, Miroslav Forman, Jan Buchtele a David Tomášek ještě do konce druhé třetiny pozměnili kurz odpolední plavby Davosem.

Jen 9:17 minut stačilo na otočku z 0:3 na 4:3. Po jednom gólu dal každý ze čtyř útoků, všichni přiložili ruku k dílu. „Vrátit se do zápasu z takového stavu... strašně cenné vítězství. Po první třetině jsme si řekli, že do toho musíme šlápnout, že je to jenom o nás. Měli jsme špatný pohyb. Dvakrát jsme pak ale stejně inkasovali. Pořád jsme ale věřili, že se zápasem můžeme něco udělat. Povedlo se,“ radoval se Buchtele.

Vůbec poprvé na turnaji musela Sparta dohánět náskok soupeře. „Bylo to pro nás nové. Je super, že jsme se s tím dokázali popasovat a vrátit se do zápasu. Pro psychiku před finále je to skvělé,“ přidal útočník s číslem 47 na zádech. „Měli jsme těžké nohy, byli jsme všude pozdě. Když jsme se v tom vyrovnali, začali jsme zápas překlápět na naši stranu. Jim začaly trochu odcházet síly, kdežto náš výkon šel celou dobu nahoru,“ dodal další forvard Tomášek.

Švédské Örebro dlouho držel gólman Jhonas Enroth, který v roce 2013 dovedl švédský národní tým ke zlatu na mistrovství světa. S průměrem 1,15 a úspěšností zákroků atakující 96 procent byl tehdy vyhlášen nejlepším brankářem šampionátu. Mimo to má doma stříbro z olympiády. Zkrátka žádné ořezávátko.

Jenže v poločasu duelu se Pražané znovu dostali do své předchozí turnajové pohody. Z Enrotha udělali během chvíle cedník. Po Kanadě a Davosu ovládli na Spengler Cupu i třetí duel. Ve finále vyzvou v sobotu po poledni lepšího z dvojice Ambri-Piotta a Davos. Dres prvně jmenovaného oblékají Michael Špaček a exútočník rudých barev Filip Chlapík, žlutomodrý trikot pořadatele legendárního turnaje pak nosí Matěj Stránský.

„Pocity jsou skvělé, jsme ve finále! Nezačali jsme dobře, ale stejně jsme našli cestu k vítězství. Na konci ale byly velké nervy, Pepa Kořenář v závěru chytil dvě střely skoro do prázdné branky. Parádně to vychytal. Měli jsme i trochu štěstí, ale od půlky zápasu jsme za tím šli. Dobře jsme to ubojovali. Ukázali jsme velkou mentální sílu,“ culil se Tomášek, nakonec autor vítězné trefy.

Pražský klub si ve Švýcarsku zahrál o pohár naposledy v roce 2004, kdy však nestačil na domácí Davos. Český tým naposledy turnaj ovládl v roce 1982, kdy se to povedlo Jihlavě. Poslední vítězství Sparty pak pochází z roku 1963. Tehdy triumfovala ještě s názvem TJ Spartak Praha Sokolovo. V sestavě byli borci jako Pavel Wohl, Karel Gut, František Tikal, Jan „Gusta“ Havel nebo Stanislav Neveselý.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:02. Dvořáček, 34:40. Forman, 37:38. Buchtele, 39:20. Tomášek Hosté: 03:28. Bromé, 22:23. Näkyvä, 29:31. Rissanen Sestavy Domácí: Kořenář (Kovář) – Krutil, Kempný, Jandus (A), Mikliš, Tomek, Moravčík, Böhm – Řepík (C), Sobotka (A), Forman – Tomášek, Horák, E. Thorell – Safin, D. Vitouch, Buchtele – Dvořáček, G. Thorell, Konečný – Přibyl. Hosté: Enroth (Arntzen) – Holm, Berglund, Rissanen, Näkyvä, Hardegård, Backström, Forsmark – Wikman, Abols, Bromé – Eklind, Mastomäki, Ekström – Karlsson, Nilsson, Öberg – Marenis, Howden, Mužík. Rozhodčí Lemelin (USA), Wiegand (SUI) – Cattaneo (SUI), Obwegeser (SUI) Stadion Valliant Arena, Davos (SUI)

