Řepík: Ukázali jsme charakter. Zpíval mu stadion, finále chce vyhrát doma

PŘÍMO Z DAVOSU | Mohli ukončit čtyřicet let trvající čekání na český triumf na Spengler Cupu. Sparta však v Davosu ve finále s Ambri-Piottou padla 2:3 v nájezdech . S pohárem juchal Michael Špaček a do nedávna ještě taky lídr Pražanů Filip Chlapík. „Mrzí to, ale odehráli jsme tu skvělé zápasy,“ těší kapitána Michala Řepíka. Útočníkovi Sparty zpíval po konci utkání celý stadion k jeho 34. narozeninám.

Prohra v nájezdech určitě mrzí, i tak ale z Davosu odjíždíte se vztyčenými hlavami, že?

„Určitě! Turnaj se nám povedl. Kdyby nám někdo před jeho startem řekl, že dojdeme do finále, tak bychom to brali. Škoda, že se nám nepovedly nájezdy, tam je to vždycky trochu loterie. Oni v nich byli lepší. Doufám, že si zdejší formu přeneseme do extraligy a velké finále pak vyhrajeme doma v play off.“

Porazili jste Kanadu, Davos i švédské Örebro. Nabrali jste pro domácí soutěž další kus sebevědomí?

„Může nám to hodně pomoct. Hráli jsme tu těžké zápasy proti jiným soupeřům. Vyšlo to hezky v tom, že jsme vyzvali soupeře z různých zemí. Byla to dobrá konfrontace. Skvělé bylo semifinále, kdy jsme otáčeli z 0:3 na 4:3, to bylo fantastické. V kabině je charakter, budeme dál pracovat. Teď se začneme soustředit na třetí leden a další kolo extraligy.“

Program máte hodně nabitý. Jak těžké bude zase přepnout na extraligu?

„Dostaneme jeden den volna na oddych. Pak se do toho musíme zpátky vrátit, potrénovat a vlítnou na to. Budou nás čekat těžké České Budějovice. Jak jsem říkal, doufám, že si pohodu ze Spengleru přeneseme i do extraligy a budeme dál hrát dobře.“

Sedm tisíc převážně švýcarských fanoušků vám zpívalo Happy Birthday k vašim narozeninám. Jaký to byl pocit?

„Vůbec jsem to nečekal. Bylo to ale krásné. Hezké gesto, užil jsem si to.“