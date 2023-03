Smejkala lanaří v zámoří: NHL řeším, ale ne urputně. Zůstane ve Švédsku?

Lovci z NHL ho okukují jak predátoři novou kořist. Svým stylem by Jiří Smejkal do zámoří sednul. Otázkou je, jakou by měl reálnou šanci. Nicméně zástupci několika klubů se na něj přijeli podívat i na nedávné Švédské hry do Malmö. „I proto jsem chtěl na turnaj jet, abychom mohli některé věci probrat,“ přiznává 26letý útočník švédského Oskarshamnu.