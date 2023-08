A když nemáš chlapy, dej tam Sáru! Brankářka zazářila proti borcům Oulu

Nestojí za tím žádné kvóty ani sdružení za rovnoprávnost. O to větší senzace to je. Zvlášť když brankářka Sara Grahnová předvedla, že fakt umí. V přípravném zápase naskočila za elitní švédský mužský tým z Luley, jemuž pomohla k dorovnání dvougólového manka na 4:4 a k nájezdové koncovce. V ní kolegu v brance finského Oulu nepřechytala, i tak ovšem Švédka sklízela superlativy. „Byla ohromná,“ smeknula domácí hvězda Linus Omark.

Že jde ženský hokej nahoru, o tom není sporu. Stále se však má za to, že úrovně mužského zdaleka nedosahuje. A pravda to je, ať se to někomu líbí nebo ne. Faktem zůstává, že pozice brankáře je tou, kde rozdíly nejsou tak veliké jako v obraně, o útoku nemluvě.

A protože v Lulee mají momentálně nejvíc práce doktoři a mimo hru jsou oba stabilní brankáři áčka (Joel Lassinantti a Matthew Ward), navíc juniorka hrála ve stejný čas, v klubu neváhali a před středečním střetem s Oulu zaklepali na dveře sousední kabiny, kde se převlékají dámy. Věděli přesně, za kým jdou – Sara Grahnová je špičkovou hokejistkou, čtyřnásobnou mistryní světa a účastnící celkem deseti šampionátů.

Ale i tak, když sympatické Sáře oznámili odvážný plán, málem šla do mdlob. „Zprvu jsem byla absolutně šokovaná, že se mě přišli zeptat, ale zároveň neuvěřitelně šťastná,“ vykládala pak pro list Expressen.

Netajila vděk, protože o téhle příležitosti vždycky snila. „Dokazuje to, že mi věří a že tu úroveň zvládám. Je to něco, na co jsem si myslela odmala, ale nikdy jsem si nemyslela, že se to stane. Teď jsem prostě šťastná,“ zářila.

Byla pyšná. Však měla důvod. Prakticky z voleje skočila do bitvy ke konci druhé části, kdy nahradila Isaka Gronhagena. Stav? 2:4 pro finské hosty. Leckdo si na tribuně asi říkal, jak by bylo fajn, kdyby rozdíl ve skóre zůstal. To by samo o sobě napsalo milé vysvědčení pro Grahnovou.

Dostavil se velký bonus, náhradnice jistými zákroky podpořila parťáky ke stíhačce, po plichtě se šlo na nájezdy. V ní 34letá bojovnice sice dvakrát inkasovala, ale výsledný dojem to nemělo šanci poskvrnit. Z tribun se linul patřičný aplaus.

Po utkání se Grahnová logicky ocitla v zájmu médií. Pochvalovala si, že trémou netrpěla. „Taková šance přijde pravděpodobně jednou za život, takže je důležité si ji užít. Snažila jsem se jako obvykle předvést svou úroveň, kterou umím. Byla to skvělá zábava a jedinečná zkušenost,“ vykládala.

Samo sebou, že velmi záhy po nástupu na led postřehla rozdíly mezi mužským a ženským hokejem. „Kvalita je fakt vysoká, chtělo by to trochu víc trénovat, aby se člověk dokázal udržet na úrovni SHL,“ zmínila elitní pánskou soutěž, patřící mezi nejlepší v Evropě.

V čem vnímala největší rozdíly? „Rychlost, intenzita, zkrátka všechno je na vyšším levelu,“ porovnávala dva světy. „Na ledě proti sobě máte větší a silnější hráče, musíte být velmi rychlí v myšlení a předvídání, protože na reakci nemáte tolik času jako v ženské lize.“

A protože s jídlem roste chuť, dostala Grahnová otázku na budoucnost. Co kdyby náhodou přišla další příležitost… „Kdyby se mě zeptali znovu, neřekla bych ne. Na tyhle šance si rychle vypěstujete závislost,“ smála se nejlepší hráč-ka utkání.

Na památku dostala od hvězdného Linuse Omarka hraný puk a záplavu obdivu. „Byla ohromná. Ale vůbec se nedivím, vždyť je to nejlepší švédská brankářka. Už na rozbruslení si vedla velmi dobře,“ ocenil mistr světa z roku 2017 a bývalý hráč Edmontonu novou parťačku.