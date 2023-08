Kodýtek září v Ilvesu: Věděli o mně všechno! Jak vznikla česká kolonie?

Z osobního hlediska start jako ze snu. Co říkáte?

„Jo, zatím je to super. Upřímně řeknu, že takový začátek jsem ani nečekal. A nejde jen o body, ale i důvěru trenéra a vytížení. Oba zápasy se mi docela povedly, ale pořád je to samozřejmě jen příprava. Jsme v srpnu, není to nic velkého. Budu to muset ještě mnohokrát potvrdit. Hezký start, ale rozhodně nelétám hlavou v oblacích, jsem nohama na zemi.“

K maximální spokojenosti možná chybělo už jen vyhrát domácí letní turnaj, že?

„To máte pravdu. Vyhráli jsme derby s Tapparou, pak jsme ale nestačili na švédskou Timru. Byli lepší, přehráli nás. Nehráli jsme dobře, škoda. Oproti prvnímu utkání jsme měli v sestavě asi pět mladých kluků, možná i tohle byl rozdíl. Taky jsme dostali nešťastné góly po různých odrazech. Blbě se to sešlo, škoda.“