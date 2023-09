Růžička slaví! Na úvod obral krajana. Má to už za sebou? ptali se místní

Před pár lety tady hrála česká reprezentace proti Slovensku. Od té doby nitranský zimák ještě zchátral. „Kdyby zítra spadl, nikdo brečet nebude,“ prohodil u bufetu jeden z fanoušků a zakousl se do nachos za tři eura. Celé město vyhlíží stavbu nového. Zatím to tady vypadá jako ve Vsetíně na Lapači. Plno až po střechu, hluk a nenávist vůči soupeři.

Slovan je pro Nitru zdaleka největší rival. Zápasy mají jasný nádech obří rivality, i v době, kdy se oba celky krčí u dna tabulky. V pátém kole šlo o reprízu loňského finále. Toho času nicméně střet desátého s jedenáctým (z dvanácti). Přesto vládla na starých tribunách skvělá atmosféra, diváci vytrvale povzbuzovali své miláčky. Fandilo se fest. Od začátku do konce.

A do toho vletěl Růžička. Velký chlap s ještě větším hokejovým jménem. Jenže nikdo neví, co se od něj dá čekat. „Má to už za sebou? A jaký je na rozhovory?“ vyptávali se slovenští novináři ve skromném tiskovém středisku zástupce iSport.cz. Sami tápou. Na dálku v posledních letech sledovali trenérský ústup „Růži“. Ve Slovanu ho čeká šichta. Tým je údajně rozklížený, špatně poskládaný. „Není tam žádný slovenský lídr, lidi nemají na koho chodit,“ líčil jeden ze žurnalistů.

Třeba budou chodit na českého trenéra. „Víme, že v Litvínově a v Hradci to už nebylo ono,“ zmínil Tomáš Prokop z deníku Šport předchozí dvě Růžičkovy extraligové štace. Na druhou stranu má pocit, že by se mohl Slovanu v aktuální situaci hodit. „Je tak rozbitý, že možná potřebuje tvrdou ruku, která by to dala do kupy. Klub ani neměl moc možností, po kom sáhnout. Slováci volní nejsou, Češi také ne. Jandač by sem možná šel, ale až od další sezony, kdyby viděl nějaký koncept,“ přemítal hokejový redaktor.

Ve hře byl Peter Draisaitl, Němec českého původu. Za nabídku poděkoval a zůstal ve druholigovém Krefeldu, kde dělá sportovního manažera. Trénovat už prý nechce.

Nový český kouč dostal k ruce mužstvo plné zámořských borců. K nim hned po jeho nástupu přibyl další. Třiatřicetiletý kanadský bek Shawn Lalonde, jenž naposledy působil v KHL v dresu Dinama Minsk a má jeden start v NHL za Chicago. Před deseti lety…Poprvé nastoupí v neděli proti Trenčínu.

Další posilou má být centr Brandon Renford (31), jenž už ve Slovanu hrával (2020/21). V devětadvaceti zápasech udělal 32 bodů a sáhl po něm Bietigheim z DEL. V minulém ročníku působil ve Frankfurtu Löwen. Kreativní Kanaďan měl namířeno do Litvínova, ovšem bratislavský kolos mu nabídl lepší výplatu. „Jde o rozdílového hráče,“ upozornil Prokop. „Problém ale je, že Slovan nemá slovenskou kvalitu,“ dodal. Návrat mezi elitu holt bude stát šéfy klubu nemálo peněz.

Úkolem nástupce Jána Pardavého (s ním byl odejit také sportovní manažer Oto Haščák) bude slepit roztodivně složený kádr v jednolitou hokejovou hmotu a okamžitě zlepšit bídné výsledky. Růžička se v premiéře okamžitě nechal vtáhnout do boje, na střídačce pochodoval s pracovními deskami v ruce, skláněl se k hráčům. A čekal na první gól svého souboru. Tomu dlouho bránily zákroky Libora Kašíka (31), odchovance Zlína ve Stavjaňových službách. Kapituloval až na konci druhé části, kdy prudce švihnul do kotouče Zachary O´Brien a vyrovnal na 1:1.

Činil se také jeho protějšek Jared Coreau (rovněž 31), majitel 21 startů v NHL za Detroit Red Wings. Čistý štít držel do poslední minuty úvodní třetiny, kdy domácí Brent Gates využil přesilovku pět na tři. Ani s výkony zkušeného gólmana však není v organizaci spokojenost. Volný je například Denis Godla, jenže ten na Růžičku při společném působení v Litvínově nezapůsobil.

Zapůsobila na něj ovšem akce Jakuba Minárika, jenž ve 43. minutě prosvištěl do útočného pásma a zařídil pro Růžičku slastný triumf. Pojistky dodali po druhém ubráněném dlouhém oslabení tři na pět z brejku Brett Findlay a do prázdné brány Samuel Takáč.

V neděli vyzve Růžička trenčínskou Duklu, kde prožil na vojně jako hráč dvě skvělé sezony.

Slovenská hokejová liga - 5. kolo:

Košice - Liptovský Mikuláš 5:1,

Michalovce - Trenčín 6:1,

Nové Zámky - Banská Bystrica 2:3,

Poprad - Humenné 1:2,

Zvolen - Spišská Nová Ves 3:2,

Nitra - Slovan Bratislava 1:4.