Bartošákova pauza: výlet do Ománu i výsměch náhradníkovi. Ten se zranil

Extraligu na svém přijímači o víkendu ladil i Bartošák. Po konci svého působení u Mountfieldu, kdy se podle vyjádření hradecké organizace opakovaně nedostavil na trénink a způsobil tím těžkosti v zápasové nominaci, vyrazil schopný brankář s nálepkou problémového muže do Ománu. Užil si dovolenou s dalším gólmanem Martinem Sejpalem, který v probíhající sezoně nezasáhl do jediného utkání, předtím chytával první i druhou ligu.

Bartošák před Silvestrem sledoval hradeckou zkázu ve Slezsku. Třinec převálcoval svého soupeře v poslední třetině, v níž nasázel šest gólů. Tři z nich inkasovala stále čerstvá akvizice Eetu Laurikainen, hlavně Pánikův bekhendový pokus na 2:2 byl chytatelný.

To donutilo Bartošáka k provokaci. „Když tak jsem stále v HK, kdybyste chtěli,“ vyťukal na instagram a přidal smějící se emoji se slzami v očích. Není to poprvé, co si z vypovězení smlouvy utahuje.

Třicetiletý Fin pak musel opustit brankoviště hostů na startu 51. minuty. V ostrém souboji ho povalil útočník Ocelářů Daniel Voženílek. Šlo o nezaviněnou srážku, která však způsobila někdejšímu šampionovi Ligy mistrů bolesti. Několik desítek sekund zůstal ležet na hrací ploše, aby následně odkulhal do útrob haly a na ošetření.

„Od doktora máme první zprávy, že by to mohl být nějaký slabý otřes mozku, ale uvidí se až po dalších vyšetřeních,“ zvěstoval po utkání asistující kouč Hradce Tomáš Hamara.

Ať už následný průzkum Laurikainenova zdravotního stavu dopadne jakkoliv, jeho začátek pod Bílou Věží se podobá hororu. Při předchozím jediném startu propustil čtyři střely Bílých Tygrů a Hradec prohrál 2:5. Fin pak naskočil na 40 minut i do utkání s Litvínovem, kdy neodvrátil neúspěch v poměru 1:5. A teď další facka s Třincem.

Střídající Jan Lukáš navíc nastoupil prakticky bez rozcvičky. Do sítě mu zapadla hned první střela Andreje Nestrašila, hrůzný stav ještě nabobtnal po trefách Tomáše Kundrátka a Viliama Čacha. Hradec se složil.

„Nemyslím si, že by nás střídání gólmanů mohlo rozhodit. Byly tam nějaké zákroky, já jsem to osobně neviděl,“ vyjádřil se k prekérní situaci obránce Tomáš Pavelka.

Nad Laurikainenem pak nelámal hůl ani Hamara. „Myslím si, že chytal dobře. Jestli dostal takový (Pánikův) gól, může se stát,“ komentoval kouč Finův výkon proti Ocelářům. „Nevím, co bych k tomu více řekl. Pomalu se do toho dostává a tu kvalitu určitě ukáže.“

I asistent Tomáše Martince však musí tušit, že Mountfield potřebuje okamžitou spásu. S koncem roku nakupil čtyři pády, průměrně inkasoval přes pět gólů na utkání. A pokud Laurikainen bude chybět delší dobu, má mužstvo další znatelný problém.

Co bude s Bartošákem? To je zatím ve hvězdách. Jeho výstřelky na sociálních sítích nevysílají do světa zrovna ideální vizitku. Spekulace, že posílí Mladou Boleslav, se dosud nepotvrdily.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:34. M. Růžička, 42:34. Pánik, 49:22. Marinčin, 49:30. J. Jeřábek, 51:16. Nestrašil, 57:33. Kundrátek, 58:06. Čacho Hosté: 13:17. Lalancette, 41:34. Perret Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek – M. Růžička (A), M. Roman, Voženílek – Nestrašil, Vrána (C), Pánik – Kurovský, Holinka, Hrehorčák – Haas, Čacho, Dravecký (A) – Walega. Hosté: Laurikainen (51. Lukáš) – Blain (C), Kalina, Pláněk, Pavelka, Freibergs, Marcel, Gaspar – Estephan, Miškář, Šťastný – Jasper, Tamáši, Perret (A) – Jergl (A), Lalancette, Okuliar – Lang, Pilař, Chalupa. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Hlavatý, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 014 diváků