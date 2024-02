Pustíme na MS hráče z KHL? Slováci jasno nemají. Téma dozraje, říká Šatan

Slovenský útočník Filip Krivošík má namířeno do Tipsport extraligy • Profimedia.cz

Slovenští hokejisté ve dvou přípravných zápasech ve Zvolenu porazili Německo 5:2 a 4:3 v prodloužení. Trenér Craig Ramsay tým poskládal výhradně z hráčů do 25 let působících ve slovenské a české extralize. Mladí dravci zaujali, nicméně klíčovou otázku na Slovensku stále vyřešenou nemají. Zruší pro nadcházející mistrovství světa v Praze a Ostravě embargo pro hráče z ruské KHL? Povolají je zpátky do národního týmu?