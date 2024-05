Zohorna půjde z NHL do Švýcarska, píše se. Dres má měnit i další Čech

Ve Švýcarsku po vyhraném mistrovství světa může stoupat poptávka po českých hokejistech. I po těch, kteří se nakonec do závěrečného pražského zlatého výběru nedostali. Na radaru movitých klubů se nově ocitá Radim Zohorna. Podle webu swisshockeynews.ch by se dvoumetrový útočník mohl stát novou posilou Lugana. Na stejné místo by měl už podle dřívějších informací dorazit Jiří Sekáč, naposledy střelec Lausanne.