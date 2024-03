Bratři Zohornové už jen na rybníku? Radima si hlídá majitel Pardubic

V roce 2019 si bráchové užívali pózování v reprezentačním dresu u branky. Víc už společně dosáhnout nemohli. Radim + Tomáš + Hynek spolu. Zohornové v jedné lajně. „Sen jsme si splnili, s Hynkem jsem hrál navíc dva roky v Rusku a jeden ve Švédsku. Vždycky jsme si říkali, že by to chtělo i s Radimem,“ říká Tomáš. „Teď je to trochu těžší,“ přidává.