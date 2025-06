Góly ve správný čas. Blümel v boji o finále AHL kanonádou odvrátil hrozící malér

Ránu z první z pravého kruhu by si pomalu mohl dát patentovat. Čech Matěj Blümel v noci z pondělí na úterý předvedl, jak silný je v této disciplíně, a mírnil ztrátu Texasu ve finále Západní konference AHL. Nabito dostal už v deváté minutě v přesilové hře, v tu chvíli ještě zazářil Lotyš Arturs Šilovs v brance Abbotsfordu.

Blümel si musel na radost počkat. V 18. minutě v přesilovce už ze stejné situace nezaváhal a jen o 92 sekund později se trefil i v oslabení. Arttu Hyry mu přihrál přesně v přečíslení a elitní střelec mířil dobře k bližší tyči. „Samozřejmě to byl skvělý pocit. Miluju dávat góly. V play off je to těžší, ale to jsem čekal. Pořád věřím, že to tam spadne, takže mám radost, že se to dneska povedlo. Jsem opravdu šťastný z výhry,“ usmíval se pětadvacetiletý útočník po zápase.

V sérii proti farmě Vancouveru se trefil vůbec poprvé, při porážkách 2:3 a 0:1 nebodoval. Teď ukázal, že nebyla náhoda, když v základní části kraloval všem střelcům se 39 góly. „Hokej se pořád zrychluje, gólmani jsou taky rychlejší. Pokud chcete dávat góly, musíte pracovat na ráně z první. Tak jsem nastavený. Pracuju na tom každý den po tréninku. Pořád to ale není perfektní, pořád musím makat,“ popisoval Blümel před zámořskými žurnalisty.

Góly vyhlášeného kanonýra přišly ve správnou chvíli. Pokud by Texas padl, za stavu 0:3 na zápasy by byl krok od vyřazení. Místo toho může v noci na čtvrtek rozdíl úplně smazat. „V Abbotsfordu jsme odehráli opravdu dobré zápasy. Bylo to těšné a je těžké vracet se domů za stavu 0:2,“ ohlížel se Blümel.

„Ale máme tady vážně dobré fanoušky a v první třetině nás nakopli. Dobře jsme do zápasu vstoupili, to byl základ vítězství,“ chválil, přestože proti Canucks museli s týmem od osmé minuty dotahovat.

Češi a Slováci ve finále konferencí AHL Matěj Blümel (Texas) 11 zápasů, 5+7 Mikuláš Hovorka (Charlotte) 11 zápasů, 0+4 Marek Alscher (Charlotte) 11 zápasů, 0+2 Oliver Okuliar (Charlotte) 11 zápasů, 2+2

Nyní Texasu chybí tři výhry na postup do finále AHL. Od konferenčního vyvrcholení už se nehraje na tři, ale na čtyři vítězné zápasy. „Všichni jsme si chtěli zahrát sérii na čtyři vítězné zápasy. Je to tak v NHL, k níž všichni vzhlížíme. Jsem rád, že teď hrajeme každý druhý den, lépe si na to zvyknete a nemusíte čekat pět nebo šest dní na další zápas. Určitě je to lepší,“ pochvaloval si český talent.

Se 12 body v 11 zápasech je pátým nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů. Před sebou má týmové parťáky Camerona Hughese, Justina Hryckowiana a Kolea Linda spolu s rivalem Linusem Karlssonem z Canucks. Čtveřice hráčů Texasu v první pětce bodování jasně dokazuje, že mužstvo má v sezoně nejvyšší ambice.

Pokud dokážou Stars sérii otočit, mohl by si to Blümel rozdat o Calder Cup s krajany Mikulášem Hovorkou a Markem Alscherem. Jejich Charlotte vede na východě nad Lavalem už 3:0 na utkání a je krok od vytouženého postupu. Hovorka bral v play off zatím čtyři asistence, Alscher nahrál na dvě branky. Týmový spoluhráč Oliver Okuliar ze Slovenska rozdělil čtyři kanadské body mezi dva góly a dvě asistence. Partnerský tým Floridy se může probít do finále už v noci na středu.

Dosud posledním českým šampionem AHL zůstává Martin Nečas. V roce 2019 získal Calder Cup s Charlotte, v play off pomohl týmu 13 body v 18 zápasech. Blümel může jeho zápis v případě úspěchu překonat.